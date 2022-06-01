01 июня 2022
31 мая 2022

Приставы ХМАО назвали топ городов по долгам по алиментам

© Служба новостей «URA.RU»
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ФССП. Пермь, долги, судебный пристав, фссп, шеврон фссп
В топ городов по должникам вошли Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск Фото:

Управление ФССП России по ХМАО-Югре назвало топ городов, в которых проживает большое число должников по алиментам. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале ведомства.

«Так, 1 место среди занимает Сургут, где 2160 должников. На 2 месте Нижневартовск — 1718 должников. На 3 месте Нефтеюганск — 1199 должников. Четвертое место занял Ханты-Мансийск-там проживает 1142 должника по алиментам», — уточнили в ФССП.

Меньше всего должников проживает в Покачах — 73 человека. На 2 месте Лянтор, в этом городе проживает 176. И на 3 месте Урай, где насчитан 181 «алиментщик».

Мужчины составляют большинство неплательщиков — 87%, женщины — 13%. Должник по алиментам в ХМАО — это мужчина в возрасте от 35 до 45 лет. Чаще всего, этот человек не трудоустроенный, не имеющий постоянной работы или скрывающий источник заработка.

Ранее URA.RU рассказывал о 28 тысячах жителей ХМАО, которым запрещен выезд за границу. Среди них 4 тысячи «невыездных» должников по алиментным обязательствам.

Управление ФССП России по ХМАО-Югре назвало топ городов, в которых проживает большое число должников по алиментам. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале ведомства. «Так, 1 место среди занимает Сургут, где 2160 должников. На 2 месте Нижневартовск — 1718 должников. На 3 месте Нефтеюганск — 1199 должников. Четвертое место занял Ханты-Мансийск-там проживает 1142 должника по алиментам», — уточнили в ФССП. Меньше всего должников проживает в Покачах — 73 человека. На 2 месте Лянтор, в этом городе проживает 176. И на 3 месте Урай, где насчитан 181 «алиментщик». Мужчины составляют большинство неплательщиков — 87%, женщины — 13%. Должник по алиментам в ХМАО — это мужчина в возрасте от 35 до 45 лет. Чаще всего, этот человек не трудоустроенный, не имеющий постоянной работы или скрывающий источник заработка. Ранее URA.RU рассказывал о 28 тысячах жителей ХМАО, которым запрещен выезд за границу. Среди них 4 тысячи «невыездных» должников по алиментным обязательствам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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