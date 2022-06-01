Приставы ХМАО назвали топ городов по долгам по алиментам

02 июня 2022 в 01:19 Размер текста - 17 +

В топ городов по должникам вошли Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск Фото: Сергей Русанов © URA.RU Управление ФССП России по ХМАО-Югре назвало топ городов, в которых проживает большое число должников по алиментам. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале ведомства. «Так, 1 место среди занимает Сургут, где 2160 должников. На 2 месте Нижневартовск — 1718 должников. На 3 месте Нефтеюганск — 1199 должников. Четвертое место занял Ханты-Мансийск-там проживает 1142 должника по алиментам», — уточнили в ФССП. Меньше всего должников проживает в Покачах — 73 человека. На 2 месте Лянтор, в этом городе проживает 176. И на 3 месте Урай, где насчитан 181 «алиментщик». Мужчины составляют большинство неплательщиков — 87%, женщины — 13%. Должник по алиментам в ХМАО — это мужчина в возрасте от 35 до 45 лет. Чаще всего, этот человек не трудоустроенный, не имеющий постоянной работы или скрывающий источник заработка. Ранее URA.RU рассказывал о 28 тысячах жителей ХМАО, которым запрещен выезд за границу. Среди них 4 тысячи «невыездных» должников по алиментным обязательствам.

Управление ФССП России по ХМАО-Югре назвало топ городов, в которых проживает большое число должников по алиментам. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале ведомства. «Так, 1 место среди занимает Сургут, где 2160 должников. На 2 месте Нижневартовск — 1718 должников. На 3 месте Нефтеюганск — 1199 должников. Четвертое место занял Ханты-Мансийск-там проживает 1142 должника по алиментам», — уточнили в ФССП. Меньше всего должников проживает в Покачах — 73 человека. На 2 месте Лянтор, в этом городе проживает 176. И на 3 месте Урай, где насчитан 181 «алиментщик». Мужчины составляют большинство неплательщиков — 87%, женщины — 13%. Должник по алиментам в ХМАО — это мужчина в возрасте от 35 до 45 лет. Чаще всего, этот человек не трудоустроенный, не имеющий постоянной работы или скрывающий источник заработка. Ранее URA.RU рассказывал о 28 тысячах жителей ХМАО, которым запрещен выезд за границу. Среди них 4 тысячи «невыездных» должников по алиментным обязательствам.