Пьяный автоугонщик случайно сжег машину в Курганской области

Нетрезвого гражданина задержали сотрудники ППС полиции Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Макушинского района (Курганская область), находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался угнать автомобиль, но машина загорелась. Нетрезвый гражданин привлек внимание сотрудников полиции, после чего злоумышленника доставили в отдел.

«42-летний житель Макушинского района, находясь в состоянии опьянения, заметил припаркованный за оградой частного дома незапертый легковой автомобиль и решил его угнать. Мужчина проник в салон и попытался завести двигатель путем соединения проводов, однако, это привело к возгоранию транспортного средства», — предает пресс-служба УМВД России по Курганской области. Мужчина признался, что планировал угнать авто, но не смог довести дело до конца.

Автоугонщику грозит до 5 лет лишения свободы. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

О жителе региона, который угнал автомобиль УАЗ, чтобы слить бензин, URA.RU писало ранее. Совершить задуманное житель Курганской области не успел, поскольку на улице появились прохожие.