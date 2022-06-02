Заместитель Володина призвал изменить подход к ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, егэ, класс, экзамен, школа, среднее образование, единый государственный экзамен, гимназия94
ЕГЭ является сильнейшим стрессом для учеников, считает Борис Чернышов Фото:

В России необходимо увеличить количество пересдач Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов в письме к главе Рособрнадзора Анзору Музаеву.

«Результаты исследований показывают, что ЕГЭ является сильнейшим стрессовым событием в жизни учащихся, оказывающим активное влияние на психофизиологическое состояние выпускников. Каждый второй ребенок уверен, что от результата ЕГЭ, который сдается лишь единожды, зависит вся его дальнейшая жизнь. В связи с указанным прошу вас, уважаемый Анзор Ахмедович, рассмотреть предложение о возможности пересдачи ЕГЭ неограниченное количество раз на протяжении года», — пишет ТАСС со ссылкой на текст письма Чернышова.

Ранее Анзор Музаев заявлял, что отказываться от ЕГЭ пока рано, так как другой альтернативы экзамену нет. В этом году сдача ЕГЭ по всей России стартовала 26 мая, напоминает RT.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

В России необходимо увеличить количество пересдач Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов в письме к главе Рособрнадзора Анзору Музаеву. «Результаты исследований показывают, что ЕГЭ является сильнейшим стрессовым событием в жизни учащихся, оказывающим активное влияние на психофизиологическое состояние выпускников. Каждый второй ребенок уверен, что от результата ЕГЭ, который сдается лишь единожды, зависит вся его дальнейшая жизнь. В связи с указанным прошу вас, уважаемый Анзор Ахмедович, рассмотреть предложение о возможности пересдачи ЕГЭ неограниченное количество раз на протяжении года», — пишет ТАСС со ссылкой на текст письма Чернышова. Ранее Анзор Музаев заявлял, что отказываться от ЕГЭ пока рано, так как другой альтернативы экзамену нет. В этом году сдача ЕГЭ по всей России стартовала 26 мая, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...