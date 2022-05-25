Глава Рособрнадзора объяснил, почему не отменят ЕГЭ

Система ЕГЭ пока что не имеет аналога, которым ее можно было бы заменить Фото: Анна Майорова © URA.RU

Систему ЕГЭ не собираются отменять после отказа от Болонской системы, потому что на данный момент другой рабочей альтернативы единому госэкзамену нет. Возврат к старой системе в современных реалиях тоже невозможен. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе пресс-конференции.

«Нет модели, которая была бы в состоянии заменить ЕГЭ. Если кто-то предложит систему, которая облегчит жизнь вузам, повысит объективность приемной кампании, сократит количество денег и ресурсов, которые на это тратятся, обеспечит равные права и возможности [абитуриентам], то, конечно же, все поменяется», — сказал Музаев во время прямой трансляции ТАСС.

Глава Рособрнадзора отметил, что возврат к старой системе также невозможен, потому что в таком случае потеряется «единость» приемной компании. А из-за различия вступительных испытаний у разных вузов приемная компания может растянуться на полгода.

Ранее URA.RU сообщало, что Россия разработает собственную систему высшего образования. От действующей сейчас Болонской системы собираются отказываться в скором времени. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков призвал относиться к этой системе, как к прожитому этапу.