01 июня 2022

В Магнитогорске покончил с собой одиннадцатиклассник

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , следственный комитет
В обстоятельствах разбирается Следственный комитет Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) покончил с собой ученик одиннадцатого класса одной из городских школ. Что стало причиной поступка, выясняют следователи, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело юноши, которому недавно исполнилось 18 лет, нашли в парке ветеранов вечером 1 июня. Записку он не оставил. Учился в гимназии, был в выпускном классе», — рассказал источник.

Проверку по данному факту проводит Следственный комитет. В пресс-службе регионального управления СКР информацию прокомментируют позднее.

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В Магнитогорске (Челябинская область) покончил с собой ученик одиннадцатого класса одной из городских школ. Что стало причиной поступка, выясняют следователи, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело юноши, которому недавно исполнилось 18 лет, нашли в парке ветеранов вечером 1 июня. Записку он не оставил. Учился в гимназии, был в выпускном классе», — рассказал источник. Проверку по данному факту проводит Следственный комитет. В пресс-службе регионального управления СКР информацию прокомментируют позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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