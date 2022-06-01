В Магнитогорске покончил с собой одиннадцатиклассник

02 июня 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

В обстоятельствах разбирается Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) покончил с собой ученик одиннадцатого класса одной из городских школ. Что стало причиной поступка, выясняют следователи, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело юноши, которому недавно исполнилось 18 лет, нашли в парке ветеранов вечером 1 июня. Записку он не оставил. Учился в гимназии, был в выпускном классе», — рассказал источник. Проверку по данному факту проводит Следственный комитет. В пресс-службе регионального управления СКР информацию прокомментируют позднее. Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

В Магнитогорске (Челябинская область) покончил с собой ученик одиннадцатого класса одной из городских школ. Что стало причиной поступка, выясняют следователи, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело юноши, которому недавно исполнилось 18 лет, нашли в парке ветеранов вечером 1 июня. Записку он не оставил. Учился в гимназии, был в выпускном классе», — рассказал источник. Проверку по данному факту проводит Следственный комитет. В пресс-службе регионального управления СКР информацию прокомментируют позднее.