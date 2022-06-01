В ЯНАО бесследно исчезла жительница Москвы. Фото

02 июня 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

Девушку видели в Чебоксарах, а через несколько дней сообщили, что она Салехарде (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Москвы Марина Горшкова бесследно пропала на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Как рассказал корреспонденту URA.RU супруг пропавшей Илья Горшков, девушка ушла из дома утром без объяснения причин. «Я даже не знаю, по каким причинам она уехала в ЯНАО. Я проснулся утром, а ее уже не было. Я подумал, что уехала к родным, но там ее тоже не оказалось. Мне сказали сначала, что Марину видели в Чебоксарах, там у нее живет подруга. Спустя несколько дней сообщили, что видели в Салехарде. В полиции мне эту информацию также подтвердили», — объяснил супруг. По словам собеседника агентства, девушка носит черную кожаную куртку и очки для зрения с затемненными стеклами. Пропавшей москвичке 27 лет. Из дома она ушла 24 мая, и на связь больше ни с кем не выходила. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО для выяснения обстоятельств происшествия. На момент публикации ответ не поступил. Пропавшая Марина Горшкова Илья Горшков Пропавшая Марина Горшкова Илья Горшков Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

Жительница Москвы Марина Горшкова бесследно пропала на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Как рассказал корреспонденту URA.RU супруг пропавшей Илья Горшков, девушка ушла из дома утром без объяснения причин. «Я даже не знаю, по каким причинам она уехала в ЯНАО. Я проснулся утром, а ее уже не было. Я подумал, что уехала к родным, но там ее тоже не оказалось. Мне сказали сначала, что Марину видели в Чебоксарах, там у нее живет подруга. Спустя несколько дней сообщили, что видели в Салехарде. В полиции мне эту информацию также подтвердили», — объяснил супруг. По словам собеседника агентства, девушка носит черную кожаную куртку и очки для зрения с затемненными стеклами. Пропавшей москвичке 27 лет. Из дома она ушла 24 мая, и на связь больше ни с кем не выходила. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО для выяснения обстоятельств происшествия. На момент публикации ответ не поступил.