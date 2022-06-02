В Кремле назвали условия присоединения Донбасса к России

02 июня 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

По словам Дмитрия Пескова, о референдуме говорить пока рано Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение о вступлении Луганской и Донецкой Народных республик в состав России должны принимать их жители в ходе референдумов. Однако, в связи с непрекращающимися боевыми действиями на территории республик, говорить о каких-либо процедурах голосования пока рано. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих (ЛНР и ДНР — прим. URA.RU) территориях. И для этого необходимо создать соответствующие условия. Безопасность полностью не обеспечена, продолжаются удары националистов по гражданским целям. В этих условиях вряд ли можно говорить о референдумах», — заявил Песков. Ранее о возможном присоединении к РФ Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсона говорил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, референдум по вступлению данных территорий в состав России может пройти уже в 2022 году. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Решение о вступлении Луганской и Донецкой Народных республик в состав России должны принимать их жители в ходе референдумов. Однако, в связи с непрекращающимися боевыми действиями на территории республик, говорить о каких-либо процедурах голосования пока рано. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих (ЛНР и ДНР — прим. URA.RU) территориях. И для этого необходимо создать соответствующие условия. Безопасность полностью не обеспечена, продолжаются удары националистов по гражданским целям. В этих условиях вряд ли можно говорить о референдумах», — заявил Песков. Ранее о возможном присоединении к РФ Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсона говорил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, референдум по вступлению данных территорий в состав России может пройти уже в 2022 году.