Врач Островский сообщил, что делать, если прикоснулся к борщевику

03 июня 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Борщевик может вызвать ожоги третьей степени, сказал Николай Островский Фото: Александр Кулаковский © URA.RU После контакта с борщевиком необходимо промыть, обработать кожу и закрыть пораженный участок от солнечных лучей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил доктор медицинских наук, профессор, главный врач областного клинического центра комбустиологии Николай Островский. «Если сок борщевика попадает на поверхность кожи, то возникает нарушение чувствительности. Она становится восприимчива к солнечным лучам. Если обычно меланин защищает кожу, мы загораем и не более, то после воздействия борщевика кожа сгорает под солнечными лучами. Если вы попали в заросли борщевика, нужно обработать поверхность кожи, тщательно смыть сок растения и обратиться к специалисту. А самое главное — закрыть эту поверхность одеждой, чтобы она не оказалась на солнце», — сказал Николай Островский. Профессор рассказал, как долго нужно скрывать кожу от ультрафиолета. «Все зависит от степени поражения. Нужно дать время, чтобы кожа адаптировалась. В течении первой недели нужно 100%, чтобы была одежда. Необходимо предостерегать и описывать растение. Несмотря на всю его красоту, оно коварно», — объяснил врач. Борщевик может серьезно покалечить человека, отметил эксперт. «Проявления, вплоть до ожогов второй третьей степени. Я знаю от коллег ситуацию, когда дети играют с борщевиком. У него толстый стебель с дыркой. Дети его как телескоп или подзорную трубу используют. Прислоняют к веку. Это очень опасная вещь. Если ожог глубокий, то идет формирование рубца, стяжение рубцовой массы кожного покрова. Если это веко и окружность глаза, возможно обезображивание лица», — подчеркнул Николай Островский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

После контакта с борщевиком необходимо промыть, обработать кожу и закрыть пораженный участок от солнечных лучей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил доктор медицинских наук, профессор, главный врач областного клинического центра комбустиологии Николай Островский. «Если сок борщевика попадает на поверхность кожи, то возникает нарушение чувствительности. Она становится восприимчива к солнечным лучам. Если обычно меланин защищает кожу, мы загораем и не более, то после воздействия борщевика кожа сгорает под солнечными лучами. Если вы попали в заросли борщевика, нужно обработать поверхность кожи, тщательно смыть сок растения и обратиться к специалисту. А самое главное — закрыть эту поверхность одеждой, чтобы она не оказалась на солнце», — сказал Николай Островский. Профессор рассказал, как долго нужно скрывать кожу от ультрафиолета. «Все зависит от степени поражения. Нужно дать время, чтобы кожа адаптировалась. В течении первой недели нужно 100%, чтобы была одежда. Необходимо предостерегать и описывать растение. Несмотря на всю его красоту, оно коварно», — объяснил врач. Борщевик может серьезно покалечить человека, отметил эксперт. «Проявления, вплоть до ожогов второй третьей степени. Я знаю от коллег ситуацию, когда дети играют с борщевиком. У него толстый стебель с дыркой. Дети его как телескоп или подзорную трубу используют. Прислоняют к веку. Это очень опасная вещь. Если ожог глубокий, то идет формирование рубца, стяжение рубцовой массы кожного покрова. Если это веко и окружность глаза, возможно обезображивание лица», — подчеркнул Николай Островский.