01 июня 2022

Тюменцы остались без прямого рейса на элитный курорт Турции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, проход, салон самолета, пассажирский самолет, авиакомпания, самолет, авиакресла, борт самолета, авиаперевозки, пассажирское место, место в самолете
Полететь таким туром на неделю в Бодрум для двоих обошлось бы в 750 тысяч рублей Фото:

Жители Тюмени остались без прямого рейса на Турецкий курорт Бодрум. Об этом стало известно журналистам. Полеты должна была осуществлять авиакомпания Azur Air в партнерстве с турецким отелем

«В настоящее время авиакомпания не совершает рейсы в Тюмень из Бодрума. Azur air в сезоне лето-2022 будет выполнять рейсы в Бодрум из Москвы и нескольких регионов», — передает издание «РБК Тюмень» сообщение пресс-службы перевозчика.

Примерная стоимость тура на неделю для двоих составляла 750 тысяч рублей. Перелеты должны были осуществляться на самолете Boeing 767 черного цвета и только для пассажиров бизнес-класса. Места класса «Эконом» на борту авиалайнера не предусмотрены. Почему было решено прекратить полеты в Тюмень, в авиакомпании не пояснили.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени», будьте в курсе всех важных событий.

Жители Тюмени остались без прямого рейса на Турецкий курорт Бодрум. Об этом стало известно журналистам. Полеты должна была осуществлять авиакомпания Azur Air в партнерстве с турецким отелем «В настоящее время авиакомпания не совершает рейсы в Тюмень из Бодрума. Azur air в сезоне лето-2022 будет выполнять рейсы в Бодрум из Москвы и нескольких регионов», — передает издание «РБК Тюмень» сообщение пресс-службы перевозчика. Примерная стоимость тура на неделю для двоих составляла 750 тысяч рублей. Перелеты должны были осуществляться на самолете Boeing 767 черного цвета и только для пассажиров бизнес-класса. Места класса «Эконом» на борту авиалайнера не предусмотрены. Почему было решено прекратить полеты в Тюмень, в авиакомпании не пояснили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...