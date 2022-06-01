Тюменцы остались без прямого рейса на элитный курорт Турции

02 июня 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Полететь таким туром на неделю в Бодрум для двоих обошлось бы в 750 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Тюмени остались без прямого рейса на Турецкий курорт Бодрум. Об этом стало известно журналистам. Полеты должна была осуществлять авиакомпания Azur Air в партнерстве с турецким отелем «В настоящее время авиакомпания не совершает рейсы в Тюмень из Бодрума. Azur air в сезоне лето-2022 будет выполнять рейсы в Бодрум из Москвы и нескольких регионов», — передает издание «РБК Тюмень» сообщение пресс-службы перевозчика. Примерная стоимость тура на неделю для двоих составляла 750 тысяч рублей. Перелеты должны были осуществляться на самолете Boeing 767 черного цвета и только для пассажиров бизнес-класса. Места класса «Эконом» на борту авиалайнера не предусмотрены. Почему было решено прекратить полеты в Тюмень, в авиакомпании не пояснили. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Жители Тюмени остались без прямого рейса на Турецкий курорт Бодрум. Об этом стало известно журналистам. Полеты должна была осуществлять авиакомпания Azur Air в партнерстве с турецким отелем «В настоящее время авиакомпания не совершает рейсы в Тюмень из Бодрума. Azur air в сезоне лето-2022 будет выполнять рейсы в Бодрум из Москвы и нескольких регионов», — передает издание «РБК Тюмень» сообщение пресс-службы перевозчика. Примерная стоимость тура на неделю для двоих составляла 750 тысяч рублей. Перелеты должны были осуществляться на самолете Boeing 767 черного цвета и только для пассажиров бизнес-класса. Места класса «Эконом» на борту авиалайнера не предусмотрены. Почему было решено прекратить полеты в Тюмень, в авиакомпании не пояснили.