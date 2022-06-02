Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций

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Митинг-акция #Надоел от «Открытой России». Екатеринбург, решетка, санкции, ограждение, триколор, флаг россии, забор
Новые санкции включают в себя частичное нефтяное эмбарго Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Представители Евросоюза утвердили шестой пакет антироссийских санкций. Одним из пунктов данного пакета является частичное нефтяное эмбарго, а также новые экономические ограничения в отношении Сбербанка.

«Послы Евросоюза» утвердили шестой пакет санкций против России. Он включает частичное нефтяное эмбарго», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, а также запрет ее культуры, табу на правду об истории России.

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Представители Евросоюза утвердили шестой пакет антироссийских санкций. Одним из пунктов данного пакета является частичное нефтяное эмбарго, а также новые экономические ограничения в отношении Сбербанка. «Послы Евросоюза» утвердили шестой пакет санкций против России. Он включает частичное нефтяное эмбарго», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, а также запрет ее культуры, табу на правду об истории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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