Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций

Новые санкции включают в себя частичное нефтяное эмбарго
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Представители Евросоюза утвердили шестой пакет антироссийских санкций. Одним из пунктов данного пакета является частичное нефтяное эмбарго, а также новые экономические ограничения в отношении Сбербанка.
«Послы Евросоюза» утвердили шестой пакет санкций против России. Он включает частичное нефтяное эмбарго», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, а также запрет ее культуры, табу на правду об истории России.
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