01 июня 2022

Замгенпрокурора РФ провел закрытое совещание с прокуратурой ХМАО

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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, зайцев сергей
Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев дал установки руководству прокуратуры ХМАО Фото:

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев провел совещание с руководством окружной прокуратуры в Ханты-Мансийске, на котором дал ряд установок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры.

«Первая часть мероприятия была посвящена вопросам организации работы по рассмотрению обращений граждан в органах прокуратуры. Сергей Зайцев потребовал от присутствующих принять дополнительные меры по повышению эффективности этой деятельности, обеспечить глубокое и всестороннее изучение поступающих заявлений, оперативное реагирование на выявленные нарушения закона и реальное их устранение», — указано в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Вторая часть совещания была посвящена вопросам соблюдения трудовых прав граждан, занятости населения, в сфере ЖКХ, соблюдению прав несовершеннолетних. Кроме того, замгенпрокурора сделал акцент на усилении работы в осуществлении надзора за реализацией нацпроектов, соблюдением природоохранного законодательства, защиты жителей и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора РФ прибыл в Югру с двухдневным визитом. 2 июня он работал в Ханты-Мансийске, а 3 июня отправится в Сургут.

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Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев провел совещание с руководством окружной прокуратуры в Ханты-Мансийске, на котором дал ряд установок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры. «Первая часть мероприятия была посвящена вопросам организации работы по рассмотрению обращений граждан в органах прокуратуры. Сергей Зайцев потребовал от присутствующих принять дополнительные меры по повышению эффективности этой деятельности, обеспечить глубокое и всестороннее изучение поступающих заявлений, оперативное реагирование на выявленные нарушения закона и реальное их устранение», — указано в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. Вторая часть совещания была посвящена вопросам соблюдения трудовых прав граждан, занятости населения, в сфере ЖКХ, соблюдению прав несовершеннолетних. Кроме того, замгенпрокурора сделал акцент на усилении работы в осуществлении надзора за реализацией нацпроектов, соблюдением природоохранного законодательства, защиты жителей и территорий от чрезвычайных ситуаций. Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора РФ прибыл в Югру с двухдневным визитом. 2 июня он работал в Ханты-Мансийске, а 3 июня отправится в Сургут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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