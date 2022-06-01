Замгенпрокурора РФ провел закрытое совещание с прокуратурой ХМАО

02 июня 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев дал установки руководству прокуратуры ХМАО Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев провел совещание с руководством окружной прокуратуры в Ханты-Мансийске, на котором дал ряд установок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры. «Первая часть мероприятия была посвящена вопросам организации работы по рассмотрению обращений граждан в органах прокуратуры. Сергей Зайцев потребовал от присутствующих принять дополнительные меры по повышению эффективности этой деятельности, обеспечить глубокое и всестороннее изучение поступающих заявлений, оперативное реагирование на выявленные нарушения закона и реальное их устранение», — указано в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. Вторая часть совещания была посвящена вопросам соблюдения трудовых прав граждан, занятости населения, в сфере ЖКХ, соблюдению прав несовершеннолетних. Кроме того, замгенпрокурора сделал акцент на усилении работы в осуществлении надзора за реализацией нацпроектов, соблюдением природоохранного законодательства, защиты жителей и территорий от чрезвычайных ситуаций. Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора РФ прибыл в Югру с двухдневным визитом. 2 июня он работал в Ханты-Мансийске, а 3 июня отправится в Сургут. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев провел совещание с руководством окружной прокуратуры в Ханты-Мансийске, на котором дал ряд установок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры. «Первая часть мероприятия была посвящена вопросам организации работы по рассмотрению обращений граждан в органах прокуратуры. Сергей Зайцев потребовал от присутствующих принять дополнительные меры по повышению эффективности этой деятельности, обеспечить глубокое и всестороннее изучение поступающих заявлений, оперативное реагирование на выявленные нарушения закона и реальное их устранение», — указано в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. Вторая часть совещания была посвящена вопросам соблюдения трудовых прав граждан, занятости населения, в сфере ЖКХ, соблюдению прав несовершеннолетних. Кроме того, замгенпрокурора сделал акцент на усилении работы в осуществлении надзора за реализацией нацпроектов, соблюдением природоохранного законодательства, защиты жителей и территорий от чрезвычайных ситуаций. Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора РФ прибыл в Югру с двухдневным визитом. 2 июня он работал в Ханты-Мансийске, а 3 июня отправится в Сургут.