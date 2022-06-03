Замы представительства ЯНАО в Тюмени обошли директора по доходам

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Заместители Виталия Аленина получили больше него Фото:
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Декларационная кампания

Заместители руководителя представительства ЯНАО в Тюмени Алексей Ильичев и Елена Литовченко задекларировали в 2021 году больше, чем начальник Виталий Аленин. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Ильичев А.Ю., заместитель руководителя представительства ЯНАО — начальник управления правового и кадрового обеспечения. Декларированный годовой доход — 2 974 303 рублей. Литовченко Е.Н., заместитель руководителя представительства ЯНАО — начальник управления по осуществлению межрегиональных связей. Декларированный годовой доход — 3 788 704», — говорится в документе. Руководитель представительства Виталий Аленин задекларировал 2 309 918 рублей.

При этом Аленин почти в два раза потерял в доходах по сравнению с 2020 годом — тогда он получил 4 045 611 рублей. В собственности у начальника ведомства вместе с супругой две квартиры на 132 и 96 квадратных метров, машиноместо и легковой автомобиль Kia. Ильичев имеет две квартиры и два земельных участка, а Литовченко владеет четырьмя квартирами.

Ранее URA.RU сообщало, что в представительстве ЯНАО в Тюмени пополнится штат. Также внутри учреждения создали новое управление.

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Заместители руководителя представительства ЯНАО в Тюмени Алексей Ильичев и Елена Литовченко задекларировали в 2021 году больше, чем начальник Виталий Аленин. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Ильичев А.Ю., заместитель руководителя представительства ЯНАО — начальник управления правового и кадрового обеспечения. Декларированный годовой доход — 2 974 303 рублей. Литовченко Е.Н., заместитель руководителя представительства ЯНАО — начальник управления по осуществлению межрегиональных связей. Декларированный годовой доход — 3 788 704», — говорится в документе. Руководитель представительства Виталий Аленин задекларировал 2 309 918 рублей. При этом Аленин почти в два раза потерял в доходах по сравнению с 2020 годом — тогда он получил 4 045 611 рублей. В собственности у начальника ведомства вместе с супругой две квартиры на 132 и 96 квадратных метров, машиноместо и легковой автомобиль Kia. Ильичев имеет две квартиры и два земельных участка, а Литовченко владеет четырьмя квартирами. Ранее URA.RU сообщало, что в представительстве ЯНАО в Тюмени пополнится штат. Также внутри учреждения создали новое управление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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