В тюменском представительстве ЯНАО анонсировали новые назначения

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Заседание городской думы. Курган , чиновники, заседание городской думы, депутаты
В штат ведомства войдут новые госслужащие Фото:

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал поставление об увеличении количества сотрудников в тюменском представительстве региона и о создании внутри учреждения нового управления. Как сообщили URA.RU в правительства округа, в ведомстве еще решают, кто займет новые должности.

«Сейчас представительство решает эти кадровые вопросы. Ждем информацию в ближайшее время», — сообщили агентству в правительстве.

В штат ямальского представительства в Тюмени войдет еще один госслужащий. Также в ведомстве создали управление организационного обеспечения, которое необходимо для равномерного распределения нагрузки между структурами ведомства. Как ранее сообщало URA.RU, нагрузка на представительство в Тюмени возросла после передачи ему некоторых функций ликвидированного представительства в Екатеринбурге.

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал поставление об увеличении количества сотрудников в тюменском представительстве региона и о создании внутри учреждения нового управления. Как сообщили URA.RU в правительства округа, в ведомстве еще решают, кто займет новые должности. «Сейчас представительство решает эти кадровые вопросы. Ждем информацию в ближайшее время», — сообщили агентству в правительстве. В штат ямальского представительства в Тюмени войдет еще один госслужащий. Также в ведомстве создали управление организационного обеспечения, которое необходимо для равномерного распределения нагрузки между структурами ведомства. Как ранее сообщало URA.RU, нагрузка на представительство в Тюмени возросла после передачи ему некоторых функций ликвидированного представительства в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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