В тюменском представительстве ЯНАО анонсировали новые назначения

02 июня 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

В штат ведомства войдут новые госслужащие Фото: Екатерина Сычкова; URA.RU Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал поставление об увеличении количества сотрудников в тюменском представительстве региона и о создании внутри учреждения нового управления. Как сообщили URA.RU в правительства округа, в ведомстве еще решают, кто займет новые должности. «Сейчас представительство решает эти кадровые вопросы. Ждем информацию в ближайшее время», — сообщили агентству в правительстве. В штат ямальского представительства в Тюмени войдет еще один госслужащий. Также в ведомстве создали управление организационного обеспечения, которое необходимо для равномерного распределения нагрузки между структурами ведомства. Как ранее сообщало URA.RU, нагрузка на представительство в Тюмени возросла после передачи ему некоторых функций ликвидированного представительства в Екатеринбурге. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал поставление об увеличении количества сотрудников в тюменском представительстве региона и о создании внутри учреждения нового управления. Как сообщили URA.RU в правительства округа, в ведомстве еще решают, кто займет новые должности. «Сейчас представительство решает эти кадровые вопросы. Ждем информацию в ближайшее время», — сообщили агентству в правительстве. В штат ямальского представительства в Тюмени войдет еще один госслужащий. Также в ведомстве создали управление организационного обеспечения, которое необходимо для равномерного распределения нагрузки между структурами ведомства. Как ранее сообщало URA.RU, нагрузка на представительство в Тюмени возросла после передачи ему некоторых функций ликвидированного представительства в Екатеринбурге.