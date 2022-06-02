02 июня 2022

Иммунолог раскрыл, что делать после контакта с больным оспой

© Служба новостей «URA.RU»
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Препараты против оспы не показывают высокой эффективности, сказал Николай Крючков Фото:

После вероятного контакта с больным оспой, человека необходимо экстренно вакцинировать от этого заболевания. Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Есть иммуноглобулины противооспенные. Они вводятся только в случае, если у человека уже есть подозрение, что он уже мог заразиться. Большого смысла в этом нет, потому что если у человека был контакт, но симптомов никаких, нужно экстренно вакцинировать противооспенной вакциной и все. Реальной потребности в применении таких препаратах нет, и широкого применения они не находят», — сказал Николай Крючков.

Он отметил, что эффективность лекарств против оспы спорная. «Если она есть, она либо умеренная, либо слабая, скорее слабая. Они зарегистрированы и применяются. Что касается другого лечения, если есть тяжелые патологические процессы, то их можно лечить. Речь идет не о самом вирусе, а о каскаде реакций, которые развиваются. Можно не только симптомы снимать», — добавил иммунолог.

Доктор медицинских наук, профессор и председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев добавил, что в некоторых случаях для лечения больных оспой применяют препараты, разжижающие кровь. «Лечить оспу особенно не чем. В тяжелых случаях, как и при COVID, работают антикоагулянты. Свертываемость, тромбообразование везде идет. Оно бывает при тяжелых ситуациях, но обезьянья оспа считается относительно легкой болезнью.

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После вероятного контакта с больным оспой, человека необходимо экстренно вакцинировать от этого заболевания. Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Есть иммуноглобулины противооспенные. Они вводятся только в случае, если у человека уже есть подозрение, что он уже мог заразиться. Большого смысла в этом нет, потому что если у человека был контакт, но симптомов никаких, нужно экстренно вакцинировать противооспенной вакциной и все. Реальной потребности в применении таких препаратах нет, и широкого применения они не находят», — сказал Николай Крючков. Он отметил, что эффективность лекарств против оспы спорная. «Если она есть, она либо умеренная, либо слабая, скорее слабая. Они зарегистрированы и применяются. Что касается другого лечения, если есть тяжелые патологические процессы, то их можно лечить. Речь идет не о самом вирусе, а о каскаде реакций, которые развиваются. Можно не только симптомы снимать», — добавил иммунолог. Доктор медицинских наук, профессор и председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев добавил, что в некоторых случаях для лечения больных оспой применяют препараты, разжижающие кровь. «Лечить оспу особенно не чем. В тяжелых случаях, как и при COVID, работают антикоагулянты. Свертываемость, тромбообразование везде идет. Оно бывает при тяжелых ситуациях, но обезьянья оспа считается относительно легкой болезнью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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