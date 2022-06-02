Правительство РФ спасет от краха «Уральские авиалинии»

Правительство Российской Федерации выделит почти три миллиарда рублей компании «Уральские авиалинии», пострадавшей из-за санкций. Документ уже подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба Правительства РФ на официальном сайте.
«Правительство приняло решение задействовать средства Фонда национального благосостояния для приобретения облигаций российских перевозчиков. „Уральским авиалиниям“ будет выделено чуть менее 3 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.
Помимо «Уральских авиалиний» помощь получат авиакомпании «Сибирь» и «Аврора», им выделят более 13,7 миллиарда рублей и около 366 миллионов рублей соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что правительство Свердловской области поддержало «Уральские авиалинии» и аэропорт Кольцово, увеличив объем субсидий на 14,5 миллиона рублей.
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Правительство Российской Федерации выделит почти три миллиарда рублей компании «Уральские авиалинии», пострадавшей из-за санкций. Документ уже подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба Правительства РФ на официальном сайте. «Правительство приняло решение задействовать средства Фонда национального благосостояния для приобретения облигаций российских перевозчиков. „Уральским авиалиниям“ будет выделено чуть менее 3 миллиардов рублей», — говорится в сообщении. Помимо «Уральских авиалиний» помощь получат авиакомпании «Сибирь» и «Аврора», им выделят более 13,7 миллиарда рублей и около 366 миллионов рублей соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что правительство Свердловской области поддержало «Уральские авиалинии» и аэропорт Кольцово, увеличив объем субсидий на 14,5 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» отправила в простой более 900 сотрудников. Причиной стала глобальная геополитическая обстановка, связанная с перекрытиями воздушных пространств, начиная от закрытия аэропортов на южных направлениях России, заканчивая запретами на перелеты над территориями стран Евросоюза.