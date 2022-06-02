Спасать «Уральские авиалинии» от краха будет свердловский бюджет

«Уральским авиалиниям» увеличат субсидии из свердловского бюджета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Уральские авиалинии» и аэропорт Кольцово получат налоговые преференции и дополнительные субсидии из бюджета Свердловской области. Об этом объявил губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в департаменте информполитики. Эти меры, по мнению региональных властей, позволят спасти компании в кризис.

«Они [„Уральские авиалинии“ и Кольцово] включены в федеральный и региональный перечни системообразующих организаций и получают соответствующие меры поддержки. Мы должны помочь „Уральским авиалиниям“ и аэропорту Кольцово выйти из ситуации с минимальными потерями, сохранить коллективы высококлассных специалистов и обеспечить доступность авиаперевозок для уральцев», — заявил Куйвашев по итогам заседания антисанкционного оперштаба.

Решением властей будет увеличен объем субсидий, выделяемых из областного бюджета для организации перевозок по России из Екатеринбурга и обратно. Сумму поднимут на 14,5 млн рублей — до 250 млн рублей. Отдельно Куйвашев напомнил опыт пандемии, когда налоговые льготы помогли «Уральским авиалиниям» и Кольцово пережить кризис.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» отправила в простой более 900 сотрудников. Причиной стала глобальная геополитическая обстановка, связанная с перекрытиями воздушных пространств, начиная от закрытия аэропортов на южных направлениях России, заканчивая запретами на перелеты над территориями стран Евросоюза.