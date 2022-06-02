Козел одиноко бродил по улицам Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Миасса Челябинской области 2 июня удивил одинокий козел, гуляющий по городским улицам. Он успел побывать у входов в магазины и сорвать цветы у местного Центра занятости. Кроме того, животное выгнали из заведения «Шаурма». Об этом URA.RU рассказали сразу несколько очевидцев.

«Мы зашли в магазин и увидели козу у входа. Попросила сотрудников вынести ей воды и дала объявление в местных группах. Дальше ее судьбу не знаю», — уточнила URA.RU Елена Медведева.

В паблике сразу несколько очевидцев рассказали примерный путь животного. Он пытался зайти в супермаркеты, гулял возле клумб с цветами и пытался зайти в заведение общепита, однако был выгнан.

«Коза шла мимо остановки Жуковского, затем зашла в Шаурма Food, потом ее вывели и она продолжила свой путь. Спустя 20 минут мы с ней вновь встретились на остановке. Животное голодное, надеюсь, найдутся хозяева!», — уточнил URA.RU Даниил Лыков.

Мнения миассцев разделились. Часть жителей утверждают, что это коза, другие уверены, что по городу гуляет козел.

«Ехал вечером, увидел этого козла. И первым делом подумал, а ведь козел прославится, каждый паблик Миасса запостит этого копытного чувака», — рассказал один из участников сообщества «Инцидент Миасс» во ВКонтакте.