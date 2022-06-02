Свердловский павильон разорился на десять миллионов рублей. Фото

03 июня 2022 в 02:07 Размер текста - 17 +

Павильон понес большие убытки вследствие пожара (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Екатеринбургский павильон бытового обслуживания «Каблучок» разорился на десять миллионов рублей. Причиной стал пожар, случившийся 2 июня около 22:17 по местному времени. Об этом сообщает ИА «Ночные новости» со ссылкой на хозяина павильона. «Огонь разгорелся быстро. Сгорели дорогостоящее оборудование и расходные материалы. Модернизация павильона проводилась полгода назад. В нынешних кризисных условия вряд ли удастся что-то восстановить. Общий ущерб составил десять миллионов рублей», — рассказал хозяин «Каблучка». «Каблучок» оказывал услуги по ремонту одежды, обуви, заточке инструмента и изготовлению ключей. Когда произошел пожар, предприятие было закрыто, в павильоне никого не было. Хозяин отмечает, что электричество и станки были выключены — внимание, в условиях работы с горючими материалами, оказывалось должное. Поэтому он не исключает, что павильон подожгли. Площадь пожара составила 60 кв. метров. При тушении задействовано четыре единицы техники и девять человек личного состава. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Екатеринбургский павильон бытового обслуживания «Каблучок» разорился на десять миллионов рублей. Причиной стал пожар, случившийся 2 июня около 22:17 по местному времени. Об этом сообщает ИА «Ночные новости» со ссылкой на хозяина павильона. «Огонь разгорелся быстро. Сгорели дорогостоящее оборудование и расходные материалы. Модернизация павильона проводилась полгода назад. В нынешних кризисных условия вряд ли удастся что-то восстановить. Общий ущерб составил десять миллионов рублей», — рассказал хозяин «Каблучка». «Каблучок» оказывал услуги по ремонту одежды, обуви, заточке инструмента и изготовлению ключей. Когда произошел пожар, предприятие было закрыто, в павильоне никого не было. Хозяин отмечает, что электричество и станки были выключены — внимание, в условиях работы с горючими материалами, оказывалось должное. Поэтому он не исключает, что павильон подожгли. Площадь пожара составила 60 кв. метров. При тушении задействовано четыре единицы техники и девять человек личного состава.