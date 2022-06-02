02 июня 2022

Свердловский павильон разорился на десять миллионов рублей. Фото

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Остановочные павильоны. Сургут, остановка общественного транспорта, остановочный павильон, кинотеатр аврора
Павильон понес большие убытки вследствие пожара (архивное фото) Фото:

Екатеринбургский павильон бытового обслуживания «Каблучок» разорился на десять миллионов рублей. Причиной стал пожар, случившийся 2 июня около 22:17 по местному времени. Об этом сообщает ИА «Ночные новости» со ссылкой на хозяина павильона.

«Огонь разгорелся быстро. Сгорели дорогостоящее оборудование и расходные материалы. Модернизация павильона проводилась полгода назад. В нынешних кризисных условия вряд ли удастся что-то восстановить. Общий ущерб составил десять миллионов рублей», — рассказал хозяин «Каблучка».

«Каблучок» оказывал услуги по ремонту одежды, обуви, заточке инструмента и изготовлению ключей. Когда произошел пожар, предприятие было закрыто, в павильоне никого не было. Хозяин отмечает, что электричество и станки были выключены — внимание, в условиях работы с горючими материалами, оказывалось должное. Поэтому он не исключает, что павильон подожгли. Площадь пожара составила 60 кв. метров. При тушении задействовано четыре единицы техники и девять человек личного состава.

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Екатеринбургский павильон бытового обслуживания «Каблучок» разорился на десять миллионов рублей. Причиной стал пожар, случившийся 2 июня около 22:17 по местному времени. Об этом сообщает ИА «Ночные новости» со ссылкой на хозяина павильона. «Огонь разгорелся быстро. Сгорели дорогостоящее оборудование и расходные материалы. Модернизация павильона проводилась полгода назад. В нынешних кризисных условия вряд ли удастся что-то восстановить. Общий ущерб составил десять миллионов рублей», — рассказал хозяин «Каблучка». «Каблучок» оказывал услуги по ремонту одежды, обуви, заточке инструмента и изготовлению ключей. Когда произошел пожар, предприятие было закрыто, в павильоне никого не было. Хозяин отмечает, что электричество и станки были выключены — внимание, в условиях работы с горючими материалами, оказывалось должное. Поэтому он не исключает, что павильон подожгли. Площадь пожара составила 60 кв. метров. При тушении задействовано четыре единицы техники и девять человек личного состава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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