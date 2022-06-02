В Пермский край вернутся холод и дожди

В воскресенье дожди пройдут на большей части региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В выходные, 4 и 5 июня, в Пермском крае ожидается небольшое похолодание, а также дождь. В субботу на большей части региона еще сохранится тепло, а к воскресенью температура начнет падать, сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«В выходные дни погоду в Пермском крае будет определять фронт окклюзии. Здесь ожидаются дожди, не исключены грозы», — говорится на сайте. В субботу осадки ожидаются только на юго-западной территории региона, в воскресенье дожди пройдут по большей части края.

В субботу ночью температура воздуха в крае может опуститься до +6, +11 градусов, по северо-востоку края не исключены заморозки. Днем станет теплее — до +17, +22 градусов. 5 июня ночью — от +7 до +12 градусов, днем — от +15 до +20, местами умеренный дождь. В некоторых районах возможны грозы и туманы.