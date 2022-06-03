Задержан подозреваемый в убийстве скандального бизнесмена

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В убийстве Оганеса Камаряна подозревают молодого человека 1998 года рождения Фото:

В Москве задержали молодого человека, которого подозревают в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры города. Тело Камаряна с огнестрельными ранениями было обнаружено днем ранее на Комсомольском проспекте.

«Задержан молодой человек 1998 года рождения, подозреваемый в убийстве мужчины в центре Москвы», — сообщает столичная прокуратура. Ранее новостные telegram-каналы выдвигали разные версии гибели Камаряна. Так, Baza писала о том, что убийство было заказным. По данным источника проекта ВЧК-ОГПУ, причиной нападения могла стать месть земляков.

Убийца подстерег бизнесмена на выходе из ресторана «Сейджи». Киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего сфотографировал тело Камаряна и скрылся, передает «Национальная служба новостей». По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье убийство (105 УК РФ) и незаконный оборот оружия (222 УК РФ).

Убитый Камарян сам находился в розыске. Полиция Армении подозревала его в подготовке убийства в корыстных целях, передает RT.

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В Москве задержали молодого человека, которого подозревают в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры города. Тело Камаряна с огнестрельными ранениями было обнаружено днем ранее на Комсомольском проспекте. «Задержан молодой человек 1998 года рождения, подозреваемый в убийстве мужчины в центре Москвы», — сообщает столичная прокуратура. Ранее новостные telegram-каналы выдвигали разные версии гибели Камаряна. Так, Baza писала о том, что убийство было заказным. По данным источника проекта ВЧК-ОГПУ, причиной нападения могла стать месть земляков. Убийца подстерег бизнесмена на выходе из ресторана «Сейджи». Киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего сфотографировал тело Камаряна и скрылся, передает «Национальная служба новостей». По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье убийство (105 УК РФ) и незаконный оборот оружия (222 УК РФ). Убитый Камарян сам находился в розыске. Полиция Армении подозревала его в подготовке убийства в корыстных целях, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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