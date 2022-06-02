В отдаленном селе ЯНАО появился новый спортзал

В новом спортзале можно играть в футбол, волейбол и баскетбол Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отдаленном селе Гыда Тазовского района (ЯНАО) открыли новой спортзал. Как сообщается на сайте окружного правительства, в зале можно проводить соревнования по футболу, волейболу и баскетболу.

«Новый спортзал в отдаленном селе Тазовского района возвели из модульных конструкций. Его площадь — 700 квадратных метров. Спортивный комплекс будет носить имя „Сэр Варк“, что в переводе с ненецкого означает „Белый медведь“. Название выбрали сами жители на портале „Живем на Севере“», — говорится в сообщении.

Трибуны в новом спортзале вмещают до 80 зрителей. Также там можно играть в настольный теннис и заниматься на беговых дорожках. Для комфорта спортсменов обустроены раздевалки и душевые кабины. Отмечается, что для тренировки маломобильных граждан созданы все условия. В ближайшее время облагородят прилегающую территорию.

«В Тазовском районе развитию спорта уделяется большое внимание. В прошлом году в Гыде открыли тренажерный и борцовский зал, а в районном центре — первую специально оборудованную площадку для сдачи нормативов ГТО», — добавили в пресс-службе.