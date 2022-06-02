02 июня 2022
01 июня 2022

В отдаленном селе ЯНАО появился новый спортзал

© Служба новостей «URA.RU»
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В новом спортзале можно играть в футбол, волейбол и баскетбол Фото:

В отдаленном селе Гыда Тазовского района (ЯНАО) открыли новой спортзал. Как сообщается на сайте окружного правительства, в зале можно проводить соревнования по футболу, волейболу и баскетболу.

«Новый спортзал в отдаленном селе Тазовского района возвели из модульных конструкций. Его площадь — 700 квадратных метров. Спортивный комплекс будет носить имя „Сэр Варк“, что в переводе с ненецкого означает „Белый медведь“. Название выбрали сами жители на портале „Живем на Севере“», — говорится в сообщении.

Трибуны в новом спортзале вмещают до 80 зрителей. Также там можно играть в настольный теннис и заниматься на беговых дорожках. Для комфорта спортсменов обустроены раздевалки и душевые кабины. Отмечается, что для тренировки маломобильных граждан созданы все условия. В ближайшее время облагородят прилегающую территорию.

«В Тазовском районе развитию спорта уделяется большое внимание. В прошлом году в Гыде открыли тренажерный и борцовский зал, а в районном центре — первую специально оборудованную площадку для сдачи нормативов ГТО», — добавили в пресс-службе.

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В отдаленном селе Гыда Тазовского района (ЯНАО) открыли новой спортзал. Как сообщается на сайте окружного правительства, в зале можно проводить соревнования по футболу, волейболу и баскетболу. «Новый спортзал в отдаленном селе Тазовского района возвели из модульных конструкций. Его площадь — 700 квадратных метров. Спортивный комплекс будет носить имя „Сэр Варк“, что в переводе с ненецкого означает „Белый медведь“. Название выбрали сами жители на портале „Живем на Севере“», — говорится в сообщении. Трибуны в новом спортзале вмещают до 80 зрителей. Также там можно играть в настольный теннис и заниматься на беговых дорожках. Для комфорта спортсменов обустроены раздевалки и душевые кабины. Отмечается, что для тренировки маломобильных граждан созданы все условия. В ближайшее время облагородят прилегающую территорию. «В Тазовском районе развитию спорта уделяется большое внимание. В прошлом году в Гыде открыли тренажерный и борцовский зал, а в районном центре — первую специально оборудованную площадку для сдачи нормативов ГТО», — добавили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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