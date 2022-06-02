Власти РФ выделят Челябинской области 540 млн рублей на туризм

Горнолыжный курорт «Аджигардак» ожидает реновация (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область получит более 540 млн рублей из федерального бюджета на развитие инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом URA.RU сообщили 3 июня в пресс-службе губернатора региона.

«В ближайшие три года 16 российских регионов, в числе которых Челябинская область, получат 24,2 млрд рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров. Распоряжение о распределении федеральных средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин», — заявили URA.RU в пресс-службе.

Федеральное финансирование поможет компенсировать затраты инвесторов на создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. Челябинская область на развитие инфраструктурных проектов в сфере туризма получит 355 млн 786 тыс. рублей в 2023 году и 184 млн 230 тыс. рублей в 2024 году.

Губернатор Алексей Текслер в своем обращении к депутатам Заксобрания региона подчеркнул, что туризм — одна из важнейших точек развития Южного Урала. Благодаря федеральной поддержке в регионе будут реализованы проекты по развитию действующего горнолыжного курорта «Аджигардак» в Ашинском районе и нового проекта оздоровительного курорта в Еткульском районе «Сапфир Урала».

Проект строительства бальнеологического курорта «Сапфир Урала» позволит создать в привлекательной загородной локации крупный туристический комплекс с высоким уровнем сервиса. В основе концепции проекта курорта «Аджигардак» лежит модернизация и реновация существующего горнолыжного центра в курорт современного уровня, ориентированный на массовый спрос.

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