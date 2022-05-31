Президент Хорватии: новые санкции вызовут у Путина улыбку

31 мая 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

После новых санкций Евросоюза Владимир Путин будет довольно улыбаться, считает Зоран Миланович Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новые антироссийские санкции вызовут у президента РФ Владимира Путина лишь улыбку. Такое мнение высказал глава Хорватии Зоран Миланович. Он отметил, что до сих пор санкции не привели к ослаблению рубля и российской экономики. «Введите эмбарго и на газ из России. Почему не вводите? К сожалению, санкции не функционируют, может, однажды подействуют. Ни рубль не упал, ни Россия это финансово не ощутила, а когда почувствует, тогда завершит военный конфликт. Цену за это заплатят европейские граждане, а Владимир Путин будет только удовлетворенно улыбаться», — приводит слова Зорана Милановича хорватская газета Veernji list. Ранее страны Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций. Он включает в себя запрет на две трети поставок российской нефти. В частности, Евросоюз запретил поставлять топливо из России по морю. При этом нефть по-прежнему будет поступать в страны Европы через трубопровод «Дружба». Смягчить шестой пакет санкций Евросоюз вынудили недовольные страны, в том числе Венгрия. Будапешт требовал, чтобы Брюссель обеспечил ему экономическую безопасность в случае нефтяного эмбарго. Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации РФ на Украине. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Новые антироссийские санкции вызовут у президента РФ Владимира Путина лишь улыбку. Такое мнение высказал глава Хорватии Зоран Миланович. Он отметил, что до сих пор санкции не привели к ослаблению рубля и российской экономики. «Введите эмбарго и на газ из России. Почему не вводите? К сожалению, санкции не функционируют, может, однажды подействуют. Ни рубль не упал, ни Россия это финансово не ощутила, а когда почувствует, тогда завершит военный конфликт. Цену за это заплатят европейские граждане, а Владимир Путин будет только удовлетворенно улыбаться», — приводит слова Зорана Милановича хорватская газета Veernji list. Ранее страны Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций. Он включает в себя запрет на две трети поставок российской нефти. В частности, Евросоюз запретил поставлять топливо из России по морю. При этом нефть по-прежнему будет поступать в страны Европы через трубопровод «Дружба». Смягчить шестой пакет санкций Евросоюз вынудили недовольные страны, в том числе Венгрия. Будапешт требовал, чтобы Брюссель обеспечил ему экономическую безопасность в случае нефтяного эмбарго. Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации РФ на Украине.