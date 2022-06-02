02 июня 2022

В Госдуме предложили сразу платить «северные» приезжим в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция
Депутат Госдумы Павел Завальный считает, что надо сразу платить северные надбавки к зарплате в ХМАО Фото:

Депутат Госдумы Павел Завальный считает, что в ХМАО северные надбавки к зарплате необходимо начислять с первого дня работы. Сейчас приезжим на это требуется от трех до пяти лет. Об этом он сообщил в разговоре с URA.RU.

«Это позволит решить обеспеченность кадрами в важных социальных отраслях. Люди, проживающие на Севере, обеспечивают львиную долю ВВП страны. Поэтому надо писать письма, стучать во все двери, формировать общественное мнение, чтобы люди ехали на Север», — прокомментировал Завальный.

Он также добавил, что этот вопрос ему задавали на встрече жители Югорска, куда он приезжал в рамках депутатской региональной недели в Госдуме. «Сейчас обсуждение такой инициативы идет на площадках федерации независимых профсоюзов России и ТПП», — обозначил депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что Завальный делал заявления о необходимости индексации северных пенсий. В частности, речь шла о работающих пенсионерах.

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Депутат Госдумы Павел Завальный считает, что в ХМАО северные надбавки к зарплате необходимо начислять с первого дня работы. Сейчас приезжим на это требуется от трех до пяти лет. Об этом он сообщил в разговоре с URA.RU. «Это позволит решить обеспеченность кадрами в важных социальных отраслях. Люди, проживающие на Севере, обеспечивают львиную долю ВВП страны. Поэтому надо писать письма, стучать во все двери, формировать общественное мнение, чтобы люди ехали на Север», — прокомментировал Завальный. Он также добавил, что этот вопрос ему задавали на встрече жители Югорска, куда он приезжал в рамках депутатской региональной недели в Госдуме. «Сейчас обсуждение такой инициативы идет на площадках федерации независимых профсоюзов России и ТПП», — обозначил депутат. Ранее URA.RU сообщало, что Завальный делал заявления о необходимости индексации северных пенсий. В частности, речь шла о работающих пенсионерах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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