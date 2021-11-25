Депутат Госдумы предложил повысить пенсии жителям Севера

Депутат Госдумы Павел Завальный считает, что у работающих северян пенсия должна быть выше Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России необходимо вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Особенно этот вопрос актуален для северных регионов. Об этом у себя в социальных сетях написал депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный.

«Я убежден, что необходимо вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Это нужно всем работающим пенсионерам страны, но северянам — особенно. Зачастую работающие пенсионеры составляют профессиональный костяк предприятий, в том числе, таких важных для наполнения бюджета отраслей», — считает Завальный.

Он также заявил о том, что для жителей северных регионов должны быть разработаны четкие критерии, основанные на состоянии здоровья, при наличии которых человек мог бы рассчитывать на досрочный выход на пенсию. Свои предложения Завальный озвучил на заседании генерального совета федерации независимых профсоюзов России. «Я надеюсь, что эти предложения войдут в решения Генсовета ФНПР и будут учтены Правительством», — добавил депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что Завальный выражал недовольство размером своей пенсии. Он проработал на Севере 27 лет и при выходе на пенсию ему начислили всего 24 тысячи рублей в месяц.