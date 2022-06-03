Лукашенко предложил новый способ вывезти зерно с Украины

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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, пшеница, зерно, сельское хозяйство свердловской области, посевная, горох, засыпка зерна, сельское хозяйство, посев семян, овес, кормовое зерно, посевные работы
Белоруссия предложила вывозить зерно через территорию своей страны Фото:

Белоруссия готова помочь с поставкой зерна с территории Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гуттеришем.

«Беларусь готова к поставкам украинского зерна в балтийские порты через территорию нашей страны. Также Беларусь готова оказывать всяческую помощь по его перевалке белорусским железнодорожным транспортом, выделив для этого необходимые мощности», — сообщает telegram-канал «Пул Первого» со ссылкой на слова Лукашенко.

Лукашенко предложил Гуттеришу обсудить эту проблему на переговорах с представителями Украины, Белоруссии и стран Балтии, которые будут готовы предоставить порты. Президент Белоруссии обратил внимание на важность открытия портов и для белорусских товаров после создания условий для поставок зерна. Генсек ООН заявил, что обдумает предложение Лукашенко и обсудит это с руководителями заинтересованных стран.

Мир стоит на пороге голода из-за санкций против РФ и заминированных портов на Украине, в которых хранится зерно, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле также заявляли, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, сообщает телеканал 360. Ранее лидер Сенегала Маки Салл на встрече с президентом России Владимиром Путиным обратил внимание на необходимость решения проблемы с санкциями против РФ. Он призвал вывести из-под ограничений удобрение и зерно.

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Белоруссия готова помочь с поставкой зерна с территории Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гуттеришем. «Беларусь готова к поставкам украинского зерна в балтийские порты через территорию нашей страны. Также Беларусь готова оказывать всяческую помощь по его перевалке белорусским железнодорожным транспортом, выделив для этого необходимые мощности», — сообщает telegram-канал «Пул Первого» со ссылкой на слова Лукашенко. Лукашенко предложил Гуттеришу обсудить эту проблему на переговорах с представителями Украины, Белоруссии и стран Балтии, которые будут готовы предоставить порты. Президент Белоруссии обратил внимание на важность открытия портов и для белорусских товаров после создания условий для поставок зерна. Генсек ООН заявил, что обдумает предложение Лукашенко и обсудит это с руководителями заинтересованных стран. Мир стоит на пороге голода из-за санкций против РФ и заминированных портов на Украине, в которых хранится зерно, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле также заявляли, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, сообщает телеканал 360. Ранее лидер Сенегала Маки Салл на встрече с президентом России Владимиром Путиным обратил внимание на необходимость решения проблемы с санкциями против РФ. Он призвал вывести из-под ограничений удобрение и зерно.
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