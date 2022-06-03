Лукашенко предложил новый способ вывезти зерно с Украины

03 июня 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Белоруссия предложила вывозить зерно через территорию своей страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Белоруссия готова помочь с поставкой зерна с территории Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гуттеришем. «Беларусь готова к поставкам украинского зерна в балтийские порты через территорию нашей страны. Также Беларусь готова оказывать всяческую помощь по его перевалке белорусским железнодорожным транспортом, выделив для этого необходимые мощности», — сообщает telegram-канал «Пул Первого» со ссылкой на слова Лукашенко. Лукашенко предложил Гуттеришу обсудить эту проблему на переговорах с представителями Украины, Белоруссии и стран Балтии, которые будут готовы предоставить порты. Президент Белоруссии обратил внимание на важность открытия портов и для белорусских товаров после создания условий для поставок зерна. Генсек ООН заявил, что обдумает предложение Лукашенко и обсудит это с руководителями заинтересованных стран. Мир стоит на пороге голода из-за санкций против РФ и заминированных портов на Украине, в которых хранится зерно, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле также заявляли, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, сообщает телеканал 360. Ранее лидер Сенегала Маки Салл на встрече с президентом России Владимиром Путиным обратил внимание на необходимость решения проблемы с санкциями против РФ. Он призвал вывести из-под ограничений удобрение и зерно. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Белоруссия готова помочь с поставкой зерна с территории Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гуттеришем. «Беларусь готова к поставкам украинского зерна в балтийские порты через территорию нашей страны. Также Беларусь готова оказывать всяческую помощь по его перевалке белорусским железнодорожным транспортом, выделив для этого необходимые мощности», — сообщает telegram-канал «Пул Первого» со ссылкой на слова Лукашенко. Лукашенко предложил Гуттеришу обсудить эту проблему на переговорах с представителями Украины, Белоруссии и стран Балтии, которые будут готовы предоставить порты. Президент Белоруссии обратил внимание на важность открытия портов и для белорусских товаров после создания условий для поставок зерна. Генсек ООН заявил, что обдумает предложение Лукашенко и обсудит это с руководителями заинтересованных стран. Мир стоит на пороге голода из-за санкций против РФ и заминированных портов на Украине, в которых хранится зерно, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле также заявляли, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, сообщает телеканал 360. Ранее лидер Сенегала Маки Салл на встрече с президентом России Владимиром Путиным обратил внимание на необходимость решения проблемы с санкциями против РФ. Он призвал вывести из-под ограничений удобрение и зерно.