02 июня 2022

В Перми «Ласточка» столкнулась с железнодорожными путями. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, электричка, ласточка
Столкновение произошло во время движения электропоезда Фото:

В Перми электропоезд Ласточка во время движения столкнулся с путями, которые будут укладывать. Информация об инциденте появилась в социальных сетях, в пресс-службе СВЖД факт случившегося также подтвердили.

Столкновение произошло 26 мая во время движения электропоезда «Ласточка» на перегоне Кабельная-Левшино. Именно там сейчас происходит ремонт и укладка новых железнодорожных путей. Во время движения состав задел те пути, которые должны быть уложены в ближайшее время. Момент столкновения попал на видео и был опубликован в социальной сети «Вконтакте».

Из-за столкновения у электропоезда образовались царапины на корпусе. Однако на расписание движения поездов происшествие не повлияло.

В Перми электропоезд Ласточка во время движения столкнулся с путями, которые будут укладывать. Информация об инциденте появилась в социальных сетях, в пресс-службе СВЖД факт случившегося также подтвердили. Столкновение произошло 26 мая во время движения электропоезда «Ласточка» на перегоне Кабельная-Левшино. Именно там сейчас происходит ремонт и укладка новых железнодорожных путей. Во время движения состав задел те пути, которые должны быть уложены в ближайшее время. Момент столкновения попал на видео и был опубликован в социальной сети «Вконтакте». Из-за столкновения у электропоезда образовались царапины на корпусе. Однако на расписание движения поездов происшествие не повлияло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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