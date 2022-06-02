В Перми «Ласточка» столкнулась с железнодорожными путями. Видео

03 июня 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Столкновение произошло во время движения электропоезда Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми электропоезд Ласточка во время движения столкнулся с путями, которые будут укладывать. Информация об инциденте появилась в социальных сетях, в пресс-службе СВЖД факт случившегося также подтвердили. Столкновение произошло 26 мая во время движения электропоезда «Ласточка» на перегоне Кабельная-Левшино. Именно там сейчас происходит ремонт и укладка новых железнодорожных путей. Во время движения состав задел те пути, которые должны быть уложены в ближайшее время. Момент столкновения попал на видео и был опубликован в социальной сети «Вконтакте». Из-за столкновения у электропоезда образовались царапины на корпусе. Однако на расписание движения поездов происшествие не повлияло.

В Перми электропоезд Ласточка во время движения столкнулся с путями, которые будут укладывать. Информация об инциденте появилась в социальных сетях, в пресс-службе СВЖД факт случившегося также подтвердили. Столкновение произошло 26 мая во время движения электропоезда «Ласточка» на перегоне Кабельная-Левшино. Именно там сейчас происходит ремонт и укладка новых железнодорожных путей. Во время движения состав задел те пути, которые должны быть уложены в ближайшее время. Момент столкновения попал на видео и был опубликован в социальной сети «Вконтакте». Из-за столкновения у электропоезда образовались царапины на корпусе. Однако на расписание движения поездов происшествие не повлияло.