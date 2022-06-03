Виды на Екатеринбург из бассейна на небоскребе сняли на видео

03 июня 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

Церемония открытия комплекса состоится 11 июня Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU Операторы «4 канала» смогли снять видео с территории бассейна на небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге, который готовится к открытию. Запись была опубликована в telegram-канале телевизионщиков. «Нам удалось побывать [на территории бассейна] и увидеть его своими глазами. Посмотрите сами — выглядит не хуже, чем в Сингапуре», — говорится в посте канала. Telegram-канал «Екатское чтиво» сообщает, что церемония открытия комплекса состоится 11 июня и будет длиться 15 часов — с полудня и до трех часов ночи. На мероприятии запланировано выступление синхронисток. Кроме того, стало известно, во сколько екатеринбуржцам обойдется купание на высоте: Два часа в будние дни — 1800 рублей за человека;

Два часа в выходные дни — 2500 за человека;

Два часа за ребенка от 5 до 16 лет — 1000 рублей (до пяти лет бесплатно, но посещать бассейн с детьми всех возрастов в сопровождении взрослых можно лишь по воскресеньям). Фото: Telegram-канал «Екатское чтиво» Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Операторы «4 канала» смогли снять видео с территории бассейна на небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге, который готовится к открытию. Запись была опубликована в telegram-канале телевизионщиков. «Нам удалось побывать [на территории бассейна] и увидеть его своими глазами. Посмотрите сами — выглядит не хуже, чем в Сингапуре», — говорится в посте канала. Telegram-канал «Екатское чтиво» сообщает, что церемония открытия комплекса состоится 11 июня и будет длиться 15 часов — с полудня и до трех часов ночи. На мероприятии запланировано выступление синхронисток. Кроме того, стало известно, во сколько екатеринбуржцам обойдется купание на высоте: