Виды на Екатеринбург из бассейна на небоскребе сняли на видео

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Виды Екатеринбурга, бц высоцкий, смотровая площадка, город екатеринбург, вид сверху, стройка
Церемония открытия комплекса состоится 11 июня Фото:

Операторы «4 канала» смогли снять видео с территории бассейна на небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге, который готовится к открытию. Запись была опубликована в telegram-канале телевизионщиков.

«Нам удалось побывать [на территории бассейна] и увидеть его своими глазами. Посмотрите сами — выглядит не хуже, чем в Сингапуре», — говорится в посте канала.

Telegram-канал «Екатское чтиво» сообщает, что церемония открытия комплекса состоится 11 июня и будет длиться 15 часов — с полудня и до трех часов ночи. На мероприятии запланировано выступление синхронисток. Кроме того, стало известно, во сколько екатеринбуржцам обойдется купание на высоте:

  • Два часа в будние дни — 1800 рублей за человека;
  • Два часа в выходные дни — 2500 за человека;
  • Два часа за ребенка от 5 до 16 лет — 1000 рублей (до пяти лет бесплатно, но посещать бассейн с детьми всех возрастов в сопровождении взрослых можно лишь по воскресеньям).
Фото:

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Операторы «4 канала» смогли снять видео с территории бассейна на небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге, который готовится к открытию. Запись была опубликована в telegram-канале телевизионщиков. «Нам удалось побывать [на территории бассейна] и увидеть его своими глазами. Посмотрите сами — выглядит не хуже, чем в Сингапуре», — говорится в посте канала. Telegram-канал «Екатское чтиво» сообщает, что церемония открытия комплекса состоится 11 июня и будет длиться 15 часов — с полудня и до трех часов ночи. На мероприятии запланировано выступление синхронисток. Кроме того, стало известно, во сколько екатеринбуржцам обойдется купание на высоте:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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