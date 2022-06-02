Махонин расширил список сел, где врачи смогут стать миллионерами

Переехавших в пермскую глубинку специалистов ждут крупные выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае будет расширен перечень населенных пунктов, в которых врачи смогут получить единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей. Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте краевого правительства. Документ подписан губернатором края Дмитрием Махониным.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Пермского края от 20 августа 2020 г. № 615-п «Об утверждении перечня сельских населенных пунктов, относящихся к категории удаленных и труднодоступных местностей, по прибытии на работу в которые медработники имеют право на единовременную выплату в размере 1,5 миллиона рублей врачам и 750 тысяч рублей фельдшерам […]», — сказано в проекте постановления.

Обновленный перечень дополнен 13-ю труднодоступными населенными пунктами. Они находятся в Пермском (д. Аннинск), Добрянском (д. Бобки, д. Гари, п. Дивья, д. Залесная, ст. п. Пальники), Суксунском (д. Пеганово), Чердынском (п. Кушмангорт) городских округах, а также в Губахинском (п. Шумихинский, п. Юбилейный р. п. Усьва), Куединском (с. Большой Гондыр) и Юрлинском (с. Юрла) муниципальных округах.

Ранее краевые власти пообещали многомиллионные выплаты из бюджета врачам и медикам, которые захотят работать в глубинке. Глава Прикамья отмечал, что нехватка кадров — одна из главных проблем в отрасли. По словам Махонина, в территории необходимо привлечь еще порядка 900 специалистов и еще 1,5 тыс. медсестер и фельдшеров.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам