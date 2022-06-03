Песков рассказал о проблемах дочери из-за санкций ЕС

03 июня 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сказал, что у его дочери на многое открываются глаза Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета работает в Фонде развития русско-французских исторических инициатив и из-за санкций не сможет больше бывать во Франции. Так Песков отреагировал на санкции в отношении его семьи. Песков подтвердил, что Елизавета работает в Фонде развития русско-французских исторических инициатив. «Это частный фонд, там разные проекты. Она несколько лет работала над проектом по раскопкам. И очень интересно, что она тоже подпала под санкции. У нее на многое раскрываются глаза», — сказал Песков в разговоре с ТАСС. По словам Пескова, его дочь любит Францию и училась там, но она уже давно вернулась в Москву, окончила магистратуру МГИМО и работает в столице. Теперь ее связывают с Францией только теплые чувства, отметил он. Санкции Евросоюза предполагают запрет въезда в страны ЕС. Ограничения в отношении Елизаветы Песковой ввели 3 июня, также в списке оказалась супруга Пескова, спортсменка Татьяна Навка, передает телеканал 360. Пресс-секретаря президента РФ в марте включили в санкционный список США, Америка также добавила в список Навку и детей Пескова Николая и Елизавету. Причиной ограничений стала спецоперация РФ на Украине. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета работает в Фонде развития русско-французских исторических инициатив и из-за санкций не сможет больше бывать во Франции. Так Песков отреагировал на санкции в отношении его семьи. Песков подтвердил, что Елизавета работает в Фонде развития русско-французских исторических инициатив. «Это частный фонд, там разные проекты. Она несколько лет работала над проектом по раскопкам. И очень интересно, что она тоже подпала под санкции. У нее на многое раскрываются глаза», — сказал Песков в разговоре с ТАСС. По словам Пескова, его дочь любит Францию и училась там, но она уже давно вернулась в Москву, окончила магистратуру МГИМО и работает в столице. Теперь ее связывают с Францией только теплые чувства, отметил он. Санкции Евросоюза предполагают запрет въезда в страны ЕС. Ограничения в отношении Елизаветы Песковой ввели 3 июня, также в списке оказалась супруга Пескова, спортсменка Татьяна Навка, передает телеканал 360. Пресс-секретаря президента РФ в марте включили в санкционный список США, Америка также добавила в список Навку и детей Пескова Николая и Елизавету. Причиной ограничений стала спецоперация РФ на Украине.