Главы РКН и «Яндекса» попали под санкции вместе с семьей Пескова 03 июня 2022 в 18:13 Размер текста - 17 + Санкции ввели против семьи Дмитрия Пескова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В шестой пакет санкций Евросоюза включили гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа, главу Роскомнадзора Андрея Липова и семью пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова. Документ опубликован на сайте европейского совета. Евросоюз ввел санкции против сына миллиардера Евгения Пригожина Павла, жены предпринимателя Алексея Мордашова Марины, спортсменки Алины Кабаевой, Аркадия Воложа, дочери Пескова Елизаветы и его супруги Татьяны Навки. Также в списке компании КАМАЗ и УАЗ. Евросоюз вводит санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Также шестой пакет предполагает частичный запрет на импорт российской нефти и отключение некоторых банков от платежной системы SWIFT, в их числе Сбербанк. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции направлены на «отмену России». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. В шестой пакет санкций Евросоюза включили гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа, главу Роскомнадзора Андрея Липова и семью пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова. Документ опубликован на сайте европейского совета. Евросоюз ввел санкции против сына миллиардера Евгения Пригожина Павла, жены предпринимателя Алексея Мордашова Марины, спортсменки Алины Кабаевой, Аркадия Воложа, дочери Пескова Елизаветы и его супруги Татьяны Навки. Также в списке компании КАМАЗ и УАЗ. Евросоюз вводит санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Также шестой пакет предполагает частичный запрет на импорт российской нефти и отключение некоторых банков от платежной системы SWIFT, в их числе Сбербанк. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции направлены на «отмену России». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям