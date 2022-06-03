В Кургане скоропостижно скончался доктор наук

Ушел из жизни профессор Курганского госуниверситета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский государственный университет сообщил о скоропостижной смерти одного из своих преподавателей. 3 июня умер профессор Владимир Менщиков. Об этом сообщила пресс-служба университета.

«Курганский государственный университет, гуманитарный институт и кафедра истории и документоведения с глубоким прискорбием извещают о том, что 3 июня 2022 г. на пятьдесят седьмом году жизни скоропостижно скончался доктор исторических наук, профессор Владимир Владимирович Менщиков», — приводится информация на сайте вуза. О дате похорон университет пообещал сообщить дополнительно.

Педагог родился в Кургане 20 июля 1965 года. Отучился в Пермском госуниверситете, после вернулся в Курган. В 1989 году его пригласили на кафедру истории. В 2008 году Менщиков получил профессорское звание.

Ученый являлся заведующим разных кафедр, а также «был руководителем научной темы, аспирантуры и магистерской программы, под его руководством четыре аспиранта успешно защитили кандидатские диссертации». Менщиков за годы работы в университете опубликовал более 150 исторических трудов, среди которых были монографии.