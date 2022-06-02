В ХМАО поймали банду вредителей с бензопилами

В Советском районе ХМАО инспекторами отдела Природнадзора за незаконную вырубку сосен и строительство из них избы задержаны трое мужчин. Теперь им грозит уголовное дело и крупный штраф, сообщается на сайте окружной службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды.
«Три гражданина строили избу из вырубленных деревьев. Зафиксированы неопровержимые доказательства совершения незаконной рубки: пни спиленных деревьев породы сосна, множество веток и вершин деревьев с зеленой хвоей, 2 бензопилы. В ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье: незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере», — сообщает пресс-служба ведомства.
Самовольным строителям грозит штраф от одного до трех миллионов, либо принудительные работы на срок до пяти лет со штрафом в полмиллиона. По предварительным данным, ущерб от действий строителей составил более 400 тыс. рублей.
В Советском районе ХМАО инспекторами отдела Природнадзора за незаконную вырубку сосен и строительство из них избы задержаны трое мужчин. Теперь им грозит уголовное дело и крупный штраф, сообщается на сайте окружной службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды. «Три гражданина строили избу из вырубленных деревьев. Зафиксированы неопровержимые доказательства совершения незаконной рубки: пни спиленных деревьев породы сосна, множество веток и вершин деревьев с зеленой хвоей, 2 бензопилы. В ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье: незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере», — сообщает пресс-служба ведомства. Самовольным строителям грозит штраф от одного до трех миллионов, либо принудительные работы на срок до пяти лет со штрафом в полмиллиона. По предварительным данным, ущерб от действий строителей составил более 400 тыс. рублей. Ранее URA.RU рассказало о незаконной рубке 17 гектаров леса. Компания, виновная в незаконной вырубке возместила многомиллионный ущерб до суда.