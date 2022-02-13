Компания отдаст 500 тысяч за многомиллионные вырубки леса в ХМАО

Компания до суда возместила ущерб в полном объеме Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ханты-Мансийске суд оштрафовал ООО «Югра-Авто» за незаконную вырубку 17 гектаров леса на сумму 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении исполняющего обязанности генерального директора ООО „Югра-Авто“. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере)», — говорит пресс-секретарь.

Следствием и судом установлено, что в январе 2021 года сотрудники ООО «Югра-Авто», в ходе подготовительных работ по бурению и капитальному строительству для ООО «РИТЕК» на Средне-Назымском месторождении, по распоряжению директора вырубили 17 гектаров лесных насаждений. При этом разрешительных документов руководством компании получено не было. В результате незаконной рубки деревьев лесному фонду причинен ущерб в размере свыше 23 млн рублей. Компания до суда возместила его в полном объеме.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО готовятся штрафовать «черных лесорубов». Природнадзор Югры совместно с полицией и лесничествами в предновогодний период призвали жителей округа направлять жалобы о незаконной вырубке елей.

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