Зеленский поставил новый ультиматум США

04 июня 2022 в 09:34 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский потребовал, чтобы города США не поддерживали связей с Россией Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы несколько американских городов разорвали отношения с городами-побратимами в России. В частности, он раскритиковал Сан-Хосе за то, что его власти решили сохранить отношения с Екатеринбургом. По словам Зеленского, такие связи ничего не дают. «Что тебе дают эти связи? Наверное, ничего. Но они позволяют России говорить, что она не изолирована. Не ищите оправданий, не поддерживайте отношения с Россией. И, пожалуйста, не позволяйте называть ваши города городами-побратимами», — приводит слова Владимира Зеленского The New York Times. Президент раскритиковал города, которые продолжают поддерживать отношения с Россией. В их числе Чикаго — город-побратим Москвы, Джексонвиль — побратим Мурманска, Портленд — партнер Хабаровска, и Сан-Диего — побратим Владивостока. Власти Сан-Хосе также отказались разрывать отношения с городом-партнером — Екатеринбургом. Ранее директор Nestle Марк Шнайдер рассказал в интервью Blick, что Зеленский просил его прекратить работу в России. В ответ он заявил, что компания поддерживает фундаментальное право на питание, поэтому не будет отказывать от бизнеса в РФ. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Президент отметил, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы несколько американских городов разорвали отношения с городами-побратимами в России. В частности, он раскритиковал Сан-Хосе за то, что его власти решили сохранить отношения с Екатеринбургом. По словам Зеленского, такие связи ничего не дают. «Что тебе дают эти связи? Наверное, ничего. Но они позволяют России говорить, что она не изолирована. Не ищите оправданий, не поддерживайте отношения с Россией. И, пожалуйста, не позволяйте называть ваши города городами-побратимами», — приводит слова Владимира Зеленского The New York Times. Президент раскритиковал города, которые продолжают поддерживать отношения с Россией. В их числе Чикаго — город-побратим Москвы, Джексонвиль — побратим Мурманска, Портленд — партнер Хабаровска, и Сан-Диего — побратим Владивостока. Власти Сан-Хосе также отказались разрывать отношения с городом-партнером — Екатеринбургом. Ранее директор Nestle Марк Шнайдер рассказал в интервью Blick, что Зеленский просил его прекратить работу в России. В ответ он заявил, что компания поддерживает фундаментальное право на питание, поэтому не будет отказывать от бизнеса в РФ. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Президент отметил, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам.