Blick: Зеленский потребовал у Nestle оставить Россию без шоколада

Зеленский хотел оставить россиян без шоколада Nestle Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Директор швейцарской компании Nestle Марк Шнайдер рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский попросил компанию прекратить работу в России. Об этом он сообщил в интервью изданию Blick.

По словам Шнайдера, Зеленский лично обращался к нему, однако компания не готова пойти на такой шаг. «Разногласия касаются наших основных продуктов, и мы поддерживаем фундаментальное право на питание и то, что население необходимо продолжать кормить», — рассказал директор Nestle.

Шнайдер также отметил, что компания продолжает производить продукцию и на Украине. Два завода в стране работают в соответствии со строгими мерами безопасности.

Ранее Nestle заявило о сокращении списка поставляемых продуктов в Россию. Компания прекратила поставку Nespresso, так как кофе не является жизненно необходимым продуктом питания.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Из-за этого многие компании были вынуждены уйти из РФ. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.