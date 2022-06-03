03 июня 2022
02 июня 2022

В ХМАО медведь выбежал на трассу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
В комментариях к видео рассказали, что медведи в этом месте бывают часто Фото:

В районе поселка СУ-967 (его также называют «Сусики») в Ханты-Мансийске жители заметили на дороге медведя. Пост и видео опубликованы в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».

«Недалеко от Сусиков. Просто красавчик», — подписал видео анонимный автор.

«Такой прям мишаня знатный», — написала в комментариях Ирина Дружинина. «Там часто бегают, месяц назад чуть под машину мою не попал маленький», — поделился пользователь Виктор Владимирович.

Ранее URA.RU писало, что отдельных подрядчиков нефтяных компаний из ХМАО заподозрили в том, что они якобы специально сообщают в надзорные органы о визитах медведей на месторождения. Так они избегают штрафов за не сданную вовремя заказчикам работу.

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В районе поселка СУ-967 (его также называют «Сусики») в Ханты-Мансийске жители заметили на дороге медведя. Пост и видео опубликованы в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». «Недалеко от Сусиков. Просто красавчик», — подписал видео анонимный автор. «Такой прям мишаня знатный», — написала в комментариях Ирина Дружинина. «Там часто бегают, месяц назад чуть под машину мою не попал маленький», — поделился пользователь Виктор Владимирович. Ранее URA.RU писало, что отдельных подрядчиков нефтяных компаний из ХМАО заподозрили в том, что они якобы специально сообщают в надзорные органы о визитах медведей на месторождения. Так они избегают штрафов за не сданную вовремя заказчикам работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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