В комментариях к видео рассказали, что медведи в этом месте бывают частоФото: pixabay.com
В районе поселка СУ-967 (его также называют «Сусики») в Ханты-Мансийске жители заметили на дороге медведя. Пост и видео опубликованы в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».
«Недалеко от Сусиков. Просто красавчик», — подписал видео анонимный автор.
«Такой прям мишаня знатный», — написала в комментариях Ирина Дружинина. «Там часто бегают, месяц назад чуть под машину мою не попал маленький», — поделился пользователь Виктор Владимирович.
Ранее URA.RU писало, что отдельных подрядчиков нефтяных компаний из ХМАО заподозрили в том, что они якобы специально сообщают в надзорные органы о визитах медведей на месторождения. Так они избегают штрафов за не сданную вовремя заказчикам работу.
В районе поселка СУ-967 (его также называют «Сусики») в Ханты-Мансийске жители заметили на дороге медведя. Пост и видео опубликованы в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». «Недалеко от Сусиков. Просто красавчик», — подписал видео анонимный автор. «Такой прям мишаня знатный», — написала в комментариях Ирина Дружинина. «Там часто бегают, месяц назад чуть под машину мою не попал маленький», — поделился пользователь Виктор Владимирович. Ранее URA.RU писало, что отдельных подрядчиков нефтяных компаний из ХМАО заподозрили в том, что они якобы специально сообщают в надзорные органы о визитах медведей на месторождения. Так они избегают штрафов за не сданную вовремя заказчикам работу.