В центре Екатеринбурга десятки людей решили пожарить мясо. «Не так просто это было устроить»

04 июня 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

На площади 1905 года стартовал 11-й фестиваль барбекю В Екатеринбурге в 11-й раз проходит фестиваль барбекю. В этом году местом мероприятия стала площадь 1905 года. Для гостей проводят мастер-классы по приготовлению блюд, также в рамках фестиваля пройдут чемпионаты среди шеф-поваров. Фото и видео с места событий делится корреспондент URA.RU, с десятками горожан пришедший на кулинарные соревнования. Фестиваль стартовал в 10:00 часов на площади 1905 года. Напротив здания администрации появились Сырная и Зеленая улицы, аллея мастеров, гриль-зона, детская площадка, барбекю парк. Торжественное открытие состоялось в 12:00. Перед гостями выступили директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, которая отметила, что фестиваль барбекю — «визитная карточка гастрономического туризма области». Также на открытии появился заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, который признался, что «со вчерашнего дня ничего не кушал — готовился к фестивалю». Он пожелал, чтобы этот фестиваль оказался даже ярче, чем предыдущие. Еще один спикер на открытии — вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко. «Все начиналось с небольшого конкурса в рамках ярмарки и переросло в большое мероприятие — здесь и мастер-классы, и просто погулять, и покушать. Не так просто принималось в этом году решение по площадке. Город готовится к 300-летию, и часть площадок готовим под реконструкцию. Думаю, уже сегодня надо начать организовывать конкурс, который порадует горожан в юбилейный [следующий] год. Надо сделать фестиваль на 3-4 дня», — заявил Ноженко. Фестиваль барбекю проходит в Екатеринбурге 3—4 июня. В рамках него состоятся чемпионаты по барбекю среди профессиональных поваров, среди юниоров и среди любителей. Всего в соревновании принимают участие 45 команд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге в 11-й раз проходит фестиваль барбекю. В этом году местом мероприятия стала площадь 1905 года. Для гостей проводят мастер-классы по приготовлению блюд, также в рамках фестиваля пройдут чемпионаты среди шеф-поваров. Фото и видео с места событий делится корреспондент URA.RU, с десятками горожан пришедший на кулинарные соревнования. Фестиваль стартовал в 10:00 часов на площади 1905 года. Напротив здания администрации появились Сырная и Зеленая улицы, аллея мастеров, гриль-зона, детская площадка, барбекю парк. Торжественное открытие состоялось в 12:00. Перед гостями выступили директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, которая отметила, что фестиваль барбекю — «визитная карточка гастрономического туризма области». Также на открытии появился заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, который признался, что «со вчерашнего дня ничего не кушал — готовился к фестивалю». Он пожелал, чтобы этот фестиваль оказался даже ярче, чем предыдущие. Еще один спикер на открытии — вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко. «Все начиналось с небольшого конкурса в рамках ярмарки и переросло в большое мероприятие — здесь и мастер-классы, и просто погулять, и покушать. Не так просто принималось в этом году решение по площадке. Город готовится к 300-летию, и часть площадок готовим под реконструкцию. Думаю, уже сегодня надо начать организовывать конкурс, который порадует горожан в юбилейный [следующий] год. Надо сделать фестиваль на 3-4 дня», — заявил Ноженко. Фестиваль барбекю проходит в Екатеринбурге 3—4 июня. В рамках него состоятся чемпионаты по барбекю среди профессиональных поваров, среди юниоров и среди любителей. Всего в соревновании принимают участие 45 команд.