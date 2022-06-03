03 июня 2022

В Екатеринбурге водитель такси устроил аварию. Пострадала пассажирка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из участников ДТП — такси Uber (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге на улице Бардина произошло ДТП с участием машины такси Uber и BMW. Видео с последствиями аварии в редакцию URA.RU прислали читатели.

«ДТП на Бардина, обошлось без пострадавших», — рассказали очевидцы. На кадрах видно, что столкнулись машины BMW и такси Uber. У машины такси полностью смят капот. В пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу URA.RU добавили, что авария произошла на перекрестке Бардина — Чкалова, есть пострадавшие.

«Причина аварии — водитель машины такси не предоставил преимущество в движении. Пострадала пассажир такси, сидевшая на заднем сидении. У нее сотрясение головного мозга, закрытая черпно-мозговая травма, перелом скуловой кости слева под вопросом. Увезли в 23 ГКБ. Информация уточняется», — пояснили в ГИБДД.

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В Екатеринбурге на улице Бардина произошло ДТП с участием машины такси Uber и BMW. Видео с последствиями аварии в редакцию URA.RU прислали читатели. «ДТП на Бардина, обошлось без пострадавших», — рассказали очевидцы. На кадрах видно, что столкнулись машины BMW и такси Uber. У машины такси полностью смят капот. В пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу URA.RU добавили, что авария произошла на перекрестке Бардина — Чкалова, есть пострадавшие. «Причина аварии — водитель машины такси не предоставил преимущество в движении. Пострадала пассажир такси, сидевшая на заднем сидении. У нее сотрясение головного мозга, закрытая черпно-мозговая травма, перелом скуловой кости слева под вопросом. Увезли в 23 ГКБ. Информация уточняется», — пояснили в ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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