В Екатеринбурге на улице Бардина произошло ДТП с участием машины такси Uber и BMW. Видео с последствиями аварии в редакцию URA.RU прислали читатели.
«ДТП на Бардина, обошлось без пострадавших», — рассказали очевидцы. На кадрах видно, что столкнулись машины BMW и такси Uber. У машины такси полностью смят капот. В пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу URA.RU добавили, что авария произошла на перекрестке Бардина — Чкалова, есть пострадавшие.
«Причина аварии — водитель машины такси не предоставил преимущество в движении. Пострадала пассажир такси, сидевшая на заднем сидении. У нее сотрясение головного мозга, закрытая черпно-мозговая травма, перелом скуловой кости слева под вопросом. Увезли в 23 ГКБ. Информация уточняется», — пояснили в ГИБДД.
В Екатеринбурге на улице Бардина произошло ДТП с участием машины такси Uber и BMW. Видео с последствиями аварии в редакцию URA.RU прислали читатели. «ДТП на Бардина, обошлось без пострадавших», — рассказали очевидцы. На кадрах видно, что столкнулись машины BMW и такси Uber. У машины такси полностью смят капот. В пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу URA.RU добавили, что авария произошла на перекрестке Бардина — Чкалова, есть пострадавшие. «Причина аварии — водитель машины такси не предоставил преимущество в движении. Пострадала пассажир такси, сидевшая на заднем сидении. У нее сотрясение головного мозга, закрытая черпно-мозговая травма, перелом скуловой кости слева под вопросом. Увезли в 23 ГКБ. Информация уточняется», — пояснили в ГИБДД.