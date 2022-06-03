03 июня 2022
02 июня 2022

Житель ЯНАО попал в реанимацию после нападения медведя

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшему от медведя пациенту экстренно сделали операцию Фото:

В больницу города Тарко-Сале (ЯНАО) доставили тундровика, на которого напал медведь. Для транспортировки пострадавшего была задействована санавиация.

«В Таркосалинскую ЦРБ санитарной авиацией доставили пациента с травмами тела, лица и головы в крайне тяжелом состоянии. Провели экстренную операцию, пациент в реанимации», — сообщается в telegram-канале телерадиокомпании «Луч».

В департаменте здравоохранения ЯНАО сообщили, что пациент находится под круглосуточным наблюдением медиков Таркосалинской больницы. Врачи делают все необходимое для стабилизации его состояния.

Ранее URA.RU писало, что в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа взрослый медведь и два медвежонка вышли на дорогу. Об этом сообщили в соцсетях.

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В больницу города Тарко-Сале (ЯНАО) доставили тундровика, на которого напал медведь. Для транспортировки пострадавшего была задействована санавиация. «В Таркосалинскую ЦРБ санитарной авиацией доставили пациента с травмами тела, лица и головы в крайне тяжелом состоянии. Провели экстренную операцию, пациент в реанимации», — сообщается в telegram-канале телерадиокомпании «Луч». В департаменте здравоохранения ЯНАО сообщили, что пациент находится под круглосуточным наблюдением медиков Таркосалинской больницы. Врачи делают все необходимое для стабилизации его состояния. Ранее URA.RU писало, что в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа взрослый медведь и два медвежонка вышли на дорогу. Об этом сообщили в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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