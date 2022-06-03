Житель ЯНАО попал в реанимацию после нападения медведя

04 июня 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Пострадавшему от медведя пациенту экстренно сделали операцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В больницу города Тарко-Сале (ЯНАО) доставили тундровика, на которого напал медведь. Для транспортировки пострадавшего была задействована санавиация. «В Таркосалинскую ЦРБ санитарной авиацией доставили пациента с травмами тела, лица и головы в крайне тяжелом состоянии. Провели экстренную операцию, пациент в реанимации», — сообщается в telegram-канале телерадиокомпании «Луч». В департаменте здравоохранения ЯНАО сообщили, что пациент находится под круглосуточным наблюдением медиков Таркосалинской больницы. Врачи делают все необходимое для стабилизации его состояния. Ранее URA.RU писало, что в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа взрослый медведь и два медвежонка вышли на дорогу. Об этом сообщили в соцсетях. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В больницу города Тарко-Сале (ЯНАО) доставили тундровика, на которого напал медведь. Для транспортировки пострадавшего была задействована санавиация. «В Таркосалинскую ЦРБ санитарной авиацией доставили пациента с травмами тела, лица и головы в крайне тяжелом состоянии. Провели экстренную операцию, пациент в реанимации», — сообщается в telegram-канале телерадиокомпании «Луч». В департаменте здравоохранения ЯНАО сообщили, что пациент находится под круглосуточным наблюдением медиков Таркосалинской больницы. Врачи делают все необходимое для стабилизации его состояния. Ранее URA.RU писало, что в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа взрослый медведь и два медвежонка вышли на дорогу. Об этом сообщили в соцсетях.