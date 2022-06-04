FAZ: Германия откладывает эмбарго на российский газ

04 июня 2022 в 20:17 Размер текста - 17 +

Восточная Европа сильно зависит от российских энергоресурсов, отметил Кристиан Кульман Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Германии пока не планируют отказываться от российского газа. Об этом заявил президент Ассоциации химической промышленности и главный исполнительный директор компании Evonik Industries AG — второй по величине химической компании Германии Кристиан Кульман. «Призывать к газовому эмбарго не только неразумно, но и возмутительно, и это вредит нам в Европе. Страны Восточной Европы почти полностью зависят от поставок энергоресурсов из России. Этот аргумент дошел до политиков. В федеральном правительстве газовое эмбарго в настоящее время не обсуждается», — цитирует Кульмана издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его словам, газ является основой энергоснабжения. Евросоюз собирается отказаться от российского угля этим летом, заявлял канцлер Олаф Шольц. По его словам, также планируется сокращение импорта газа. Санкции против РФ предполагают издержки и для Германии, отмечал он. ЕС не собирается отказываться от российского газа, потому что его нельзя заменить, сообщал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Евросоюз уже ввел частичный запрет импорта российской нефти из-за спецоперации РФ на Украине. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В Германии пока не планируют отказываться от российского газа. Об этом заявил президент Ассоциации химической промышленности и главный исполнительный директор компании Evonik Industries AG — второй по величине химической компании Германии Кристиан Кульман. «Призывать к газовому эмбарго не только неразумно, но и возмутительно, и это вредит нам в Европе. Страны Восточной Европы почти полностью зависят от поставок энергоресурсов из России. Этот аргумент дошел до политиков. В федеральном правительстве газовое эмбарго в настоящее время не обсуждается», — цитирует Кульмана издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его словам, газ является основой энергоснабжения. Евросоюз собирается отказаться от российского угля этим летом, заявлял канцлер Олаф Шольц. По его словам, также планируется сокращение импорта газа. Санкции против РФ предполагают издержки и для Германии, отмечал он. ЕС не собирается отказываться от российского газа, потому что его нельзя заменить, сообщал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Евросоюз уже ввел частичный запрет импорта российской нефти из-за спецоперации РФ на Украине.