В Госдуме призвали увеличить бюджетные места в вузах для беженцев

06 июня 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Беженцы из Украины могут претендовать на обучение в российских вузах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для беженцев из Украины, окончившие школы, следует расширить бюджетный прием в российские вузы и принимать по облегченному конкурсу на основе вступительных экзаменов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик РАО Олег Смолин. «Сейчас обсуждается вопрос про Болонский процесс, я бы, конечно, расширял бюджетный прием на специалитет. С моей точки зрения, надо расширить бюджетные места и принимать по облегченному конкурсу на основе вступительных экзаменов во всех российские вузы. Чтобы совсем незнающие и неумеющие не попадали, а те, кто прилично подготовлен, имели такой шанс», — сказал Олег Смолин. По словам парламентария, подобное решение не ущемит права российских абитуриентов. «Недавно Госдума приняла решение правительства РФ о расширении приема в магистратуру на 30 тысяч ребят. Я думаю, что такие же решения надо было бы принять и по бакалавриату и специалитету, поскольку в противном случае какая-то часть ребят из России будут думать, что беженцы ЛНР и ДНР будут занимать их бюджетные места. Чтобы этих вопросов не возникало, я бы расширил прием», — отметил он. Собеседник агентства напомнил, что у России уже есть опыт в организации поступления новых граждан в вузы страны. «Есть некоторый опыт, а именно 2014 года, когда с Россией воссоединился Крым. Тогда были приняты специальные решения по особенностям поступления в российские вузы выпускников школ Крыма. Опыт заключался в том, чтобы разрешить этим ребятам поступать не только в крымские, но и в другие вузы. И поступать не только по результатам ЕГЭ, но и по результатам вступительных испытаний», — заключил Депутат Смолин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Для беженцев из Украины, окончившие школы, следует расширить бюджетный прием в российские вузы и принимать по облегченному конкурсу на основе вступительных экзаменов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик РАО Олег Смолин. «Сейчас обсуждается вопрос про Болонский процесс, я бы, конечно, расширял бюджетный прием на специалитет. С моей точки зрения, надо расширить бюджетные места и принимать по облегченному конкурсу на основе вступительных экзаменов во всех российские вузы. Чтобы совсем незнающие и неумеющие не попадали, а те, кто прилично подготовлен, имели такой шанс», — сказал Олег Смолин. По словам парламентария, подобное решение не ущемит права российских абитуриентов. «Недавно Госдума приняла решение правительства РФ о расширении приема в магистратуру на 30 тысяч ребят. Я думаю, что такие же решения надо было бы принять и по бакалавриату и специалитету, поскольку в противном случае какая-то часть ребят из России будут думать, что беженцы ЛНР и ДНР будут занимать их бюджетные места. Чтобы этих вопросов не возникало, я бы расширил прием», — отметил он. Собеседник агентства напомнил, что у России уже есть опыт в организации поступления новых граждан в вузы страны. «Есть некоторый опыт, а именно 2014 года, когда с Россией воссоединился Крым. Тогда были приняты специальные решения по особенностям поступления в российские вузы выпускников школ Крыма. Опыт заключался в том, чтобы разрешить этим ребятам поступать не только в крымские, но и в другие вузы. И поступать не только по результатам ЕГЭ, но и по результатам вступительных испытаний», — заключил Депутат Смолин.