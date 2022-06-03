В Перми к 300-летию региона нашли организатора мероприятий

04 июня 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

Организацией культурной программы «Пермь-300» займется Мария Кубланова Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Пермском крае организацией культурной программы праздника посвященному 300-летию региона займется, «правая рука» Эдуарда Боякова — Мария Кубланова. Сообщается на сайте «В курсе.ру» со ссылкой на собственный источник. «За культурную программу проекта по празднованию юбилея Перми „Пермь-300“ будет отвечать Мария Кубланова. Об этом „В курсе.ру“ стало известно благодаря своему источнику», — написали в сообщении. Мария Кубланова известна по фестивалям «Текстура» и «Большая перемена», отметили в информации. Ранее Кубланова занимала должность заместителя художественного руководителя МХАТ им. М. Горького, а также участвовала в создании Сцены-Молот в Перми. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году в Пермский край приедут до одного миллиона туристов. Увеличение турпотока прогнозируют в связи с празднованием 300-летия региона. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Пермском крае организацией культурной программы праздника посвященному 300-летию региона займется, «правая рука» Эдуарда Боякова — Мария Кубланова. Сообщается на сайте «В курсе.ру» со ссылкой на собственный источник. «За культурную программу проекта по празднованию юбилея Перми „Пермь-300“ будет отвечать Мария Кубланова. Об этом „В курсе.ру“ стало известно благодаря своему источнику», — написали в сообщении. Мария Кубланова известна по фестивалям «Текстура» и «Большая перемена», отметили в информации. Ранее Кубланова занимала должность заместителя художественного руководителя МХАТ им. М. Горького, а также участвовала в создании Сцены-Молот в Перми. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году в Пермский край приедут до одного миллиона туристов. Увеличение турпотока прогнозируют в связи с празднованием 300-летия региона.