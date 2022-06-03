Пермские власти готовы принять 1 млн туристов на 300-летие города

04 июня 2022 в 01:11 Размер текста - 17 +

К 300-летию Перми власти ожидают до 1 млн туристов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Пермском крае рассчитывают, что в 2023 году в регион приедут до 1 миллиона туристов. Значительное увеличение турпотока прогнозируют в связи с празднование 300-летия Перми. Об этом на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» сообщил зампредседателя краевого правительства Алексей Черников. «По официальным итогам средств размещений прошлого года, у нас было порядка полумиллиона туристов. В этом году, думаю, ожидаем где-то 750 тыс. <…> В следующем году, думаю, мы подойдем к миллиону [туристов] с учетом нашего брендинга [300-летия]», — цитировал Черникова ТАСС. Цифры прозвучали во время доклада «Гостех» (Домены. Регионы. Команды)». Помимо этого, пермский политик сообщил о поэтапном увеличении туристического потока до 2030 года. По словам Черникова, краевые власти к концу десятилетия планируют принимать до 1,5-2 млн туристов в год. Ранее URA.RU сообщало, что к 300-летию Перми одобрили многомиллиардный проект. Также в 2023 году в юбилейной столице Прикамья пройдет Всероссийский студенческий фестиваль. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Пермском крае рассчитывают, что в 2023 году в регион приедут до 1 миллиона туристов. Значительное увеличение турпотока прогнозируют в связи с празднование 300-летия Перми. Об этом на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» сообщил зампредседателя краевого правительства Алексей Черников. «По официальным итогам средств размещений прошлого года, у нас было порядка полумиллиона туристов. В этом году, думаю, ожидаем где-то 750 тыс. <…> В следующем году, думаю, мы подойдем к миллиону [туристов] с учетом нашего брендинга [300-летия]», — цитировал Черникова ТАСС. Цифры прозвучали во время доклада «Гостех» (Домены. Регионы. Команды)». Помимо этого, пермский политик сообщил о поэтапном увеличении туристического потока до 2030 года. По словам Черникова, краевые власти к концу десятилетия планируют принимать до 1,5-2 млн туристов в год. Ранее URA.RU сообщало, что к 300-летию Перми одобрили многомиллиардный проект. Также в 2023 году в юбилейной столице Прикамья пройдет Всероссийский студенческий фестиваль.