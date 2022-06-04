04 июня 2022

Националисты выпустили 40 снарядов из «Градов» по центру Донецка. «Горят квартиры, есть раненые»

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Последствия обстрела ВСУ Киевского района г. Донецк. ДНР, Донецк, мчс, донецк, последствия, днр, разбор завалов, разрушения, обстрел, текстильщики
В результате обстрела Донецка пострадали десять человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины, — прим. URA.RU) по направлению Тоненькое — Донецк (Ворошиловский район)», — говорится в заявлении СЦКК в Telegram. По предварительным данным ведомства, как минимум десять мирных жителя получили ранения, один из них — ребенок. «Горят квартиры, авто», — написал в своем telegram-канале военкор ВГТРК Андрей Руденко, находящийся на месте событий.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Вечером 4 июня ВСУ обстреляли направления: Новгородское — Пантелеймоновка, Красногоровка — Донецк, Озеряновка — Михайловка, Авдеевка — Донецк. Также было выпущено две ракеты «Град» по направлению Новомихайловка — Донецк.

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Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины, — прим. URA.RU) по направлению Тоненькое — Донецк (Ворошиловский район)», — говорится в заявлении СЦКК в Telegram. По предварительным данным ведомства, как минимум десять мирных жителя получили ранения, один из них — ребенок. «Горят квартиры, авто», — написал в своем telegram-канале военкор ВГТРК Андрей Руденко, находящийся на месте событий. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Вечером 4 июня ВСУ обстреляли направления: Новгородское — Пантелеймоновка, Красногоровка — Донецк, Озеряновка — Михайловка, Авдеевка — Донецк. Также было выпущено две ракеты «Град» по направлению Новомихайловка — Донецк.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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