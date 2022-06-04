Националисты выпустили 40 снарядов из «Градов» по центру Донецка. «Горят квартиры, есть раненые»

05 июня 2022 в 00:33 Размер текста - 17 +

В результате обстрела Донецка пострадали десять человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины, — прим. URA.RU) по направлению Тоненькое — Донецк (Ворошиловский район)», — говорится в заявлении СЦКК в Telegram. По предварительным данным ведомства, как минимум десять мирных жителя получили ранения, один из них — ребенок. «Горят квартиры, авто», — написал в своем telegram-канале военкор ВГТРК Андрей Руденко, находящийся на месте событий. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Вечером 4 июня ВСУ обстреляли направления: Новгородское — Пантелеймоновка, Красногоровка — Донецк, Озеряновка — Михайловка, Авдеевка — Донецк. Также было выпущено две ракеты «Град» по направлению Новомихайловка — Донецк. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины, — прим. URA.RU) по направлению Тоненькое — Донецк (Ворошиловский район)», — говорится в заявлении СЦКК в Telegram. По предварительным данным ведомства, как минимум десять мирных жителя получили ранения, один из них — ребенок. «Горят квартиры, авто», — написал в своем telegram-канале военкор ВГТРК Андрей Руденко, находящийся на месте событий. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Вечером 4 июня ВСУ обстреляли направления: Новгородское — Пантелеймоновка, Красногоровка — Донецк, Озеряновка — Михайловка, Авдеевка — Донецк. Также было выпущено две ракеты «Град» по направлению Новомихайловка — Донецк.