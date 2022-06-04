WP: Байден столкнулся с паникой в Евросоюзе из-за успехов России

05 июня 2022 в 05:50 Размер текста - 17 +

Страны ЕС испугались успехов России в ходе спецоперации на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президенту США Джо Байдену пришлось бороться с паникой среди лидеров Евросоюза, которые стремятся любой ценой завершить кризис на Украине. Об этом пишет в статье в Washington Post колумнист Дэвид Игнатиус. По его словам, к этому привели успехи Вооруженных сил РФ. «Самой неотложной задачей для Байдена стала необходимость успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта», — заявил Игнатиус. В результате на этой неделе европейским лидерам «вроде удалось взять себя в руки» и ввести эмбарго на импорт российской нефти морским путем. В то же время Германия согласилась предоставить Киеву средства ПВО и танки, добавил эксперт. На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации страны. В ходе нее вооруженные силы России выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. В ответ на действия Москвы страны Запада ввели жесткие санкции. В частности, Европейский союз согласовал введение эмбарго на две трети поставок российской нефти. В новом пакете санкций лидеры ЕС собираются ввести ограничения против «Газпромбанка» и отключить его от платежной системы SWIFT, что помешает недружественным к России странам покупать газ. По оценкам аналитиков, враждебная политика ЕС в отношении России приведет европейцев к убыткам в 500 млрд долларов США уже к концу года. В Германии заявляли, что Запад начинает уставать от Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Президенту США Джо Байдену пришлось бороться с паникой среди лидеров Евросоюза, которые стремятся любой ценой завершить кризис на Украине. Об этом пишет в статье в Washington Post колумнист Дэвид Игнатиус. По его словам, к этому привели успехи Вооруженных сил РФ. «Самой неотложной задачей для Байдена стала необходимость успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта», — заявил Игнатиус. В результате на этой неделе европейским лидерам «вроде удалось взять себя в руки» и ввести эмбарго на импорт российской нефти морским путем. В то же время Германия согласилась предоставить Киеву средства ПВО и танки, добавил эксперт. На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации страны. В ходе нее вооруженные силы России выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. В ответ на действия Москвы страны Запада ввели жесткие санкции. В частности, Европейский союз согласовал введение эмбарго на две трети поставок российской нефти. В новом пакете санкций лидеры ЕС собираются ввести ограничения против «Газпромбанка» и отключить его от платежной системы SWIFT, что помешает недружественным к России странам покупать газ. По оценкам аналитиков, враждебная политика ЕС в отношении России приведет европейцев к убыткам в 500 млрд долларов США уже к концу года. В Германии заявляли, что Запад начинает уставать от Украины.