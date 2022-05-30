Страны Евросоюза договорились о запрете поставок российской нефти

Европейский союз согласовал введение эмбарго на две трети поставок российской нефти. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Евросоюз пришел к соглашению о запрете поставок российской нефти в ЕС. Это сразу покрывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник ее финансирования», — написал Шарль Мишель в Twitter (заблокирован в РФ). По его словам, сейчас на Москву оказывается «максимальное давление».
Санкции в отношении России были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что «первый шок» от санкций уже прошел.
Европейский союз согласовал введение эмбарго на две трети поставок российской нефти. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. «Евросоюз пришел к соглашению о запрете поставок российской нефти в ЕС. Это сразу покрывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник ее финансирования», — написал Шарль Мишель в Twitter (заблокирован в РФ). По его словам, сейчас на Москву оказывается «максимальное давление». В Евросоюзе еще в начале апреля предложили запретить импорт российской нефти, но Венгрия блокировала предложение. Из-за этого шестой пакет санкций откладывали. Премьер-министр Эстонии Каи Каллас заявлял, что ЕС в тупике из-за соглашения по эмбарго на нефть из РФ. Санкции в отношении России были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что «первый шок» от санкций уже прошел.