RND: на Западе устали от Украины

Усталость от Украины признала глава МИД Германии Анналена Бербок Фото: Василий Заболотных © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Запад начинает уставать от Украины, пишет немецкое издание RND. Оно отмечает, что на Западе постепенно снижается интерес к этой тематике — количество запросов в Google, связанных с Украиной, резко снизилось. Поддержка Киева в Европе также уменьшилась, а ряд стран, такие как Италия и Франция, призывают к мирным переговорам с Москвой.

«После 100 дней конфликта становится очевидным жуткий раскол: жалость Запада [к Украине] ослабевает. Усталость от Украины — так называется явление, которое все больше беспокоит НАТО и играет на руку российскому президенту Владимиру Путину», — пишет RND.

Кроме того, издание приводит слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая признала, что страны Запада достигли «момента усталости». Во Франции правые и левые оппозиционеры также призывают властей к «быстрым мирным переговорам с Москвой». Аналогичное предложение высказал лидер правой партии «Лига» в Италии Маттео Сальвини.

По данным RND, количество запросов в Google, связанных с Украиной, также снизилось. Пользователей Twitter (заблокирован в России) из ФРГ больше интересует субсидия на топливо и билеты по девять евро, которые позволяют путешествовать на поездах по стране целый месяц.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации РФ на Украине. Ранее страны Евросоюза приняли шестой пакет антироссийских санкций. Он включает в себя запрет на две трети поставок российской нефти. При этом топливо по-прежнему будет поступать в страны Европы через трубопровод «Дружба». Новый пакет санкций также приняли США. В черный список американского министерства торговли попало 71 предприятие из России и Беларуси. Однако все ограничения больше ударили по западным странам, чем по России. Так, The Guardian писала, что Россия победила в экономической войне с Западом.

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