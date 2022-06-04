В Россию вернулось большинство IT-специалистов

05 июня 2022 в 09:09 Размер текста - 17 +

Возвращение специалистов связано со стабилизацией российской экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Большинство из тех IT-специалистов, кто покинул Россию с начала этого года, вернулись обратно из-за стабилизации экономической ситуации. Такое заявление сделал генеральный директор агентства INPRO digital Виталий Арбузов. «Из России за несколько месяцев уехало около 70 тысяч айтишников, однако большинство из них вернулось. Это связано в первую очередь со стабилизацией российской экономики», — его слова приводит РИА «Новости». Однако он предупредил, что процесс импортозамещения большинства отраслей в IT находится на начальном этапе, отмечает телеканал 360. Еще одной проблемой является то, что многие крупные зарубежные производители компьютерной техники приостановили свою работу в РФ и поставки устройств и комплектующих. Ранее стало известно, что правительство России будет поддерживать программистов и других работников IT-отраслей льготами и налоговыми послаблениями. Это сделано, чтобы они продолжали развивать высокотехнологичные проекты в России. В частности, для работников этой сферы запустят программу льготной ипотеки, уточняет Vse42. Планируется, что отсрочка от армии для IT-специалистов будет распространяться только на аккредитованные компании. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Большинство из тех IT-специалистов, кто покинул Россию с начала этого года, вернулись обратно из-за стабилизации экономической ситуации. Такое заявление сделал генеральный директор агентства INPRO digital Виталий Арбузов. «Из России за несколько месяцев уехало около 70 тысяч айтишников, однако большинство из них вернулось. Это связано в первую очередь со стабилизацией российской экономики», — его слова приводит РИА «Новости». Однако он предупредил, что процесс импортозамещения большинства отраслей в IT находится на начальном этапе, отмечает телеканал 360. Еще одной проблемой является то, что многие крупные зарубежные производители компьютерной техники приостановили свою работу в РФ и поставки устройств и комплектующих. Ранее стало известно, что правительство России будет поддерживать программистов и других работников IT-отраслей льготами и налоговыми послаблениями. Это сделано, чтобы они продолжали развивать высокотехнологичные проекты в России. В частности, для работников этой сферы запустят программу льготной ипотеки, уточняет Vse42. Планируется, что отсрочка от армии для IT-специалистов будет распространяться только на аккредитованные компании.