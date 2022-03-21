Минцифры назвало условия для отсрочки от армии части россиян

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Сотрудники IT-компаний и учащиеся по этой специальности могут получить отсрочку от армии Фото:

В России отсрочку от армии могут ввести для сотрудников IT-компаний. Документ об этом составило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Планируется, что отсрочка будет распространяться только на аккредитованные компании. Но если ИТ-компания входит в список системно значимых, то такая мера поддержки будет распространяться на всех ее сотрудников», — отметил глава ведомства Максут Шадаев, слова которого приведены на официальном сайте Минцифры.

Отмечается также, что если за год выпускник устроился на работу в такую IT-компанию, он тоже получит отсрочку от армии, пишет Life. В России планируют сформировать перечень специальностей в вузах, где можно получить эту льготу, дополняет деловое издание «Взгляд».

Поддержка IT-специалистов поможет сохранить кадры в стране, ранее отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. Без этих специалистов невозможно развитие цифровой экономики в России, уверен он.

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В России отсрочку от армии могут ввести для сотрудников IT-компаний. Документ об этом составило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. «Планируется, что отсрочка будет распространяться только на аккредитованные компании. Но если ИТ-компания входит в список системно значимых, то такая мера поддержки будет распространяться на всех ее сотрудников», — отметил глава ведомства Максут Шадаев, слова которого приведены на официальном сайте Минцифры. Отмечается также, что если за год выпускник устроился на работу в такую IT-компанию, он тоже получит отсрочку от армии, пишет Life. В России планируют сформировать перечень специальностей в вузах, где можно получить эту льготу, дополняет деловое издание «Взгляд». Поддержка IT-специалистов поможет сохранить кадры в стране, ранее отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. Без этих специалистов невозможно развитие цифровой экономики в России, уверен он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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