Минцифры назвало условия для отсрочки от армии части россиян

В России отсрочку от армии могут ввести для сотрудников IT-компаний. Документ об этом составило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
«Планируется, что отсрочка будет распространяться только на аккредитованные компании. Но если ИТ-компания входит в список системно значимых, то такая мера поддержки будет распространяться на всех ее сотрудников», — отметил глава ведомства Максут Шадаев, слова которого приведены на официальном сайте Минцифры.
Отмечается также, что если за год выпускник устроился на работу в такую IT-компанию, он тоже получит отсрочку от армии, пишет Life. В России планируют сформировать перечень специальностей в вузах, где можно получить эту льготу, дополняет деловое издание «Взгляд».
Поддержка IT-специалистов поможет сохранить кадры в стране, ранее отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. Без этих специалистов невозможно развитие цифровой экономики в России, уверен он.
В России отсрочку от армии могут ввести для сотрудников IT-компаний. Документ об этом составило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. «Планируется, что отсрочка будет распространяться только на аккредитованные компании. Но если ИТ-компания входит в список системно значимых, то такая мера поддержки будет распространяться на всех ее сотрудников», — отметил глава ведомства Максут Шадаев, слова которого приведены на официальном сайте Минцифры. Отмечается также, что если за год выпускник устроился на работу в такую IT-компанию, он тоже получит отсрочку от армии, пишет Life. В России планируют сформировать перечень специальностей в вузах, где можно получить эту льготу, дополняет деловое издание «Взгляд». Поддержка IT-специалистов поможет сохранить кадры в стране, ранее отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. Без этих специалистов невозможно развитие цифровой экономики в России, уверен он.